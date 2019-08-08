Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:27 — D.Lanskoy

Давайте разберемся. Й.Й. Сабо - великий футболист, без преувеличения, как бы заработал право на э...

12:20 — Ossa8860

Чья бы корова мычала, но не Сабо. "Ксамакс" тому пример. Старый венгр думает что все всё забыли.

12:02 — cucumber

а что Динамо хорошо сыграло, просто немножко не повезло? или радоваться и водить хороводы потому ...

12:00 — cucumber

Полностью согласен с Йожефом Сабо! Динамо Киев скатилось до днища полного. Довольны могут быть та...

11:51 — Макс Руденко

Цікаво де грають всі ті іноземці, яких купляли при роботі Сабо в ДК, хто з них де продовжив карєр...