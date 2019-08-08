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Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Торонто

  • 08.08.2019 11:42
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Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В четверг, восьмого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче третьего круга украинка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии (№12 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте Grandstand после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Бенчич
1-й круг -   Потапова (6-2 6-1) №75 WTA
2-й круг    Синякова (6-3 3-6 6-3) №41 WTA  Гёргес (5-7 6-3 6-4) №25 WTA
 
Ранее девушки играли дважды, побеждала только швейцарка. В 2019 году украинка проиграла драматичное очное противостояние в полуфинале Дубая.
 
В 1/4 финала победительница пары сразится против Даяны Ястремской (№33 WTA) или Софии Кенин (№29 WTA).  
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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