Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, восьмого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче третьего круга украинка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии (№12 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте Grandstand после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Бенчич
|1-й круг
|-
|Потапова (6-2 6-1) №75 WTA
|2-й круг
|Синякова (6-3 3-6 6-3) №41 WTA
|Гёргес (5-7 6-3 6-4) №25 WTA
Ранее девушки играли дважды, побеждала только швейцарка. В 2019 году украинка проиграла драматичное очное противостояние в полуфинале Дубая.
В 1/4 финала победительница пары сразится против Даяны Ястремской (№33 WTA) или Софии Кенин (№29 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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