Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, восьмого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче третьего круга 19-летняя украинка встретится с Софией Кенин из США (№29 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте Grandstand. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Кенин
|1-й круг
|Конта (6-3 6-2) №14 WTA
|Се Шувэй (6-4 6-3) №30 WTA
|2-й круг
|Азаренко (7-5 7-5) №39 WTA
|Барти (6-7(5) 6-3 6-4) №1 WTA
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка (второй круг недавнего Уимблдона)
В 1/4 финала победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№7 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.