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Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Торонто

  • 08.08.2019 11:13
  • 1288 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В четверг, восьмого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче третьего круга 19-летняя украинка встретится с Софией Кенин из США (№29 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте Grandstand. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская        Кенин
1-й круг   Конта (6-3 6-2) №14 WTA  Се Шувэй (6-4 6-3) №30 WTA
2-й круг  Азаренко (7-5 7-5) №39 WTA  Барти (6-7(5) 6-3 6-4) №1 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка (второй круг недавнего Уимблдона)
 
В 1/4 финала победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№7 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 08.08.2019 12:13
    +2
    Теннисный вечерок намечается похлеще вчерашнего 👍
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 08.08.2019 12:13
    +2
    Теннисный вечерок намечается похлеще вчерашнего 👍
    Ссылка
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