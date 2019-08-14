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Рейтинг WTA. Свитолина может вернуться в первую четверку

На звание первой ракетки мира претендуют три теннисистки

  • 14.08.2019 13:32
  • 1762 просмотра
  • 4 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина может вернуться в первую четверку
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
На крупном турнире в Цинциннати зафиксировано несколько сенсационных результатов и уже можно посматривать на рейтинговую таблицу. Особенно это касается болельщиков первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
 
Напомним, что в игровой день 13 августа американский турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка)
 
Бертенс потеряла 900 очков, но немного компенсировала их 180-ю очками за турнир в Палермо, которые ранее пребывали в разделе очков, не попадающих в зачет (Non-Countable). У Квитовой аналогичная ситуация с +55 очками за Брисбен, которые ранее не учитывались.
 
Обе теннисистки пока что держатся выше Свитолиной в онлайн-рейтинге, но украинке будет достаточно одержать всего одну победу, чтобы подняться в топ-5. Обойти Элину в Цинциннати после снятия Серены Уильямс не может никто. Арина Соболенко в случае завоевания титула наберет только 4115 очков.
 
Также отметим, что Свитолина сохраняет кое-какие шансы побороться с Симоной Халеп за четвертую строчку (с точки зрения посева на US Open это очень важно). Для этого украинке нужен как минимум полуфинал и осечка румынки, более детально смотрите в таблице ниже.
 
Что касается борьбы за первую строчку в мировой классификации, то она обещает быть жаркой. Лучшие позиции пока у Наоми Осаки. Более того, она не может встретиться с прямыми конкурентками до самого финала. Но вот уровень ее игры пока что оставляет желать лучшего.
 
Самое интересное, что обеспечить себе звание первой ракетки мира, независимо от результатов конкуренток, Осака, Барти и Плишкова могут только победой на турнире.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Володимир Подніжний
    online
      Володимир Подніжний, 14.08.2019 14:12
    0
    Чого у Квітової і у Бертенс якісь очки раніше не враховувались у залік?
    Ссылка
    xalk
      xalk, 14.08.2019 14:11
    0
    Дуже цікавий огляд, проте не пам'ятаю щоб Еля би ці можливості виправдовувала.Як би там не було вболіваємо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.08.2019 13:58
    +4
    Отличная табличка и анализ с точки зрения рейтинга
    Теннисному редактору зачет
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 14.08.2019 13:43
    +2
    Еля, давай!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.08.2019 13:58
    +4
    Отличная табличка и анализ с точки зрения рейтинга
    Теннисному редактору зачет
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 14.08.2019 13:43
    +2
    Еля, давай!!!
    Ссылка
    Володимир Подніжний
    online
      Володимир Подніжний, 14.08.2019 14:12
    0
    Чого у Квітової і у Бертенс якісь очки раніше не враховувались у залік?
    Ссылка
    xalk
      xalk, 14.08.2019 14:11
    0
    Дуже цікавий огляд, проте не пам'ятаю щоб Еля би ці можливості виправдовувала.Як би там не було вболіваємо
    Ссылка
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