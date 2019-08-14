Рейтинг WTA. Свитолина может вернуться в первую четверку

На крупном турнире в Цинциннати зафиксировано несколько сенсационных результатов и уже можно посматривать на рейтинговую таблицу. Особенно это касается болельщиков первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Напомним, что в игровой день 13 августа американский турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка)

Бертенс потеряла 900 очков, но немного компенсировала их 180-ю очками за турнир в Палермо, которые ранее пребывали в разделе очков, не попадающих в зачет (Non-Countable). У Квитовой аналогичная ситуация с +55 очками за Брисбен, которые ранее не учитывались.

Обе теннисистки пока что держатся выше Свитолиной в онлайн-рейтинге, но украинке будет достаточно одержать всего одну победу , чтобы подняться в топ-5. Обойти Элину в Цинциннати после снятия Серены Уильямс не может никто. Арина Соболенко в случае завоевания титула наберет только 4115 очков.

Также отметим, что Свитолина сохраняет кое-какие шансы побороться с Симоной Халеп за четвертую строчку (с точки зрения посева на US Open это очень важно). Для этого украинке нужен как минимум полуфинал и осечка румынки, более детально смотрите в таблице ниже.

Что касается борьбы за первую строчку в мировой классификации, то она обещает быть жаркой. Лучшие позиции пока у Наоми Осаки. Более того, она не может встретиться с прямыми конкурентками до самого финала. Но вот уровень ее игры пока что оставляет желать лучшего.

Самое интересное, что обеспечить себе звание первой ракетки мира, независимо от результатов конкуренток, Осака, Барти и Плишкова могут только победой на турнире.