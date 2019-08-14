Элина Свитолина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 14 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче второго круга украинка встретится с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №10. Время начала матча – 18:00 по Киеву.