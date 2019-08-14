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Элина Свитолина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Цинциннати

  • 14.08.2019 12:25
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В среду, 14 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка встретится с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №10. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Мертенс
1-й круг -   Макнелли (7-5 6-0) №121 WTA
 
Ранее девушки играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1. Все матчи завершились в двух сетах.
 
В третьем круге победительница пары сразится против хорошо знакомой американки Софии Кенин (№22 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№80 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 14.08.2019 12:42
    0
    Як повітря потрібна ця перемога!!! В онлайн рейтингу вже 10-та, проте головні конкурентки вибули або знялися, тобто чудовий шанс повернутися у вісімку. Звичайно ж то все поверхнево, адже майже всі крапки над "і" розставить мейджор, проте для впевненості краще бачити Еліні себе в ролі утримуючої власні позиції, а не наздоганяючої... Але то все лірика. Занадто багато факторів, які говорять про невдячність прогнозування... Тому просто вболіваємо...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.08.2019 12:36
    +1
    Ціна перемоги для Елі сьогодні - 5 місце рейтингу і 9 гонки. Віримо.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.08.2019 12:36
    +1
    Ціна перемоги для Елі сьогодні - 5 місце рейтингу і 9 гонки. Віримо.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.08.2019 12:42
    0
    Як повітря потрібна ця перемога!!! В онлайн рейтингу вже 10-та, проте головні конкурентки вибули або знялися, тобто чудовий шанс повернутися у вісімку. Звичайно ж то все поверхнево, адже майже всі крапки над "і" розставить мейджор, проте для впевненості краще бачити Еліні себе в ролі утримуючої власні позиції, а не наздоганяючої... Але то все лірика. Занадто багато факторів, які говорять про невдячність прогнозування... Тому просто вболіваємо...
    Ссылка
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