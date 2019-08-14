Элина Свитолина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 14 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче второго круга украинка встретится с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №10. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мертенс
|1-й круг
|-
|Макнелли (7-5 6-0) №121 WTA
Ранее девушки играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1. Все матчи завершились в двух сетах.
В третьем круге победительница пары сразится против хорошо знакомой американки Софии Кенин (№22 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№80 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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