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Цинциннати. Определилась первая соперница Свитолиной

В первом матче украинка сыграет против бельгийки Элизы Мертенс

  • 12.08.2019 19:47
  • 2039 просмотров
  • 3 комментария
Цинциннати. Определилась первая соперница Свитолиной
© WTA. Элиза Мертенс
Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс (№23 WTA) одержала победу в первом круге хардового турнира серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
На старте соревнований бельгийка одолела обладательницу вайлд-кард Кэти Макнелли из США (№121 WTA) .
 
Цинциннати. Первый круг
Элиза Мертенс (Бельгия) – Кэти Макнелли (США) – 7:5, 6:0
 
Таким образом, во втором круге Мертенс сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
 
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 12.08.2019 21:09
    0
    dudigo78, 12.08.2019 20:14
    Важко Еліні буде, ой як важко. Навіть не беруся спрогнозувати хто буде фаворитом
    Мертенс ничего особенного сейчас не представляет из себя, если Эля не пройдет бельгийку тогда надо забывать про итоговый и топ 10, поэтому только победа и никаких но
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 20:14
    +2
    Важко Еліні буде, ой як важко. Навіть не беруся спрогнозувати хто буде фаворитом
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 20:13
    +3
    Яка несподіванка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 20:13
    +3
    Яка несподіванка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 20:14
    +2
    Важко Еліні буде, ой як важко. Навіть не беруся спрогнозувати хто буде фаворитом
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 12.08.2019 21:09
    0
    dudigo78, 12.08.2019 20:14
    Важко Еліні буде, ой як важко. Навіть не беруся спрогнозувати хто буде фаворитом
    Мертенс ничего особенного сейчас не представляет из себя, если Эля не пройдет бельгийку тогда надо забывать про итоговый и топ 10, поэтому только победа и никаких но
    Ссылка
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