Цинциннати. Определилась первая соперница Свитолиной

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс (№23 WTA) одержала победу в первом круге хардового турнира серии Премьер 5 в Цинциннати.
На старте соревнований бельгийка одолела обладательницу вайлд-кард Кэти Макнелли из США (№121 WTA) .
Цинциннати. Первый круг
Элиза Мертенс (Бельгия) – Кэти Макнелли (США) – 7:5, 6:0
Таким образом, во втором круге Мертенс сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.