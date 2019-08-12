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Цинциннати. Андрееску снялась, у Цуренко – новая соперница

Канадская теннисистка приняла решение отдохнуть после победы на турнире в Торонто

  • 12.08.2019 07:37
  • 1375 просмотров
  • 2 комментария
Цинциннати. Андрееску снялась, у Цуренко – новая соперница
© Rogers Cup. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение сняться с хардового турнира серии Премьер 5, который в ближайшую неделю пройдет в Цинциннати. 
 
Напомним, вчера 19-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Канады, одолев в финале Серену Уильямс, которая не смогла продолжать матч после четвертого гейма.
 
Таким образом, Леся Цуренко, которая должна была начинать против Андрееску, сыграет с другой соперницей. Ею станет олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико, которая сыграет в статуе лаки-лузера. Матч состоится в игровой день 13 августа.
 
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Источник — WTA Insider

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 12.08.2019 08:11
    +2
    По Бьянці все зрозуміло. Непростий такий лакі-лузер випав Лесі - олімпійська чемпіонка Ріо.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 12.08.2019 08:00
    +2
    Ну, логично
    Ссылка
    vital
      vital, 12.08.2019 08:11
    +2
    По Бьянці все зрозуміло. Непростий такий лакі-лузер випав Лесі - олімпійська чемпіонка Ріо.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.08.2019 08:00
    +2
    Ну, логично
    Ссылка
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