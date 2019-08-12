Цинциннати. Андрееску снялась, у Цуренко – новая соперница

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение сняться с хардового турнира серии Премьер 5, который в ближайшую неделю пройдет в Цинциннати.
Напомним, вчера 19-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Канады, одолев в финале Серену Уильямс, которая не смогла продолжать матч после четвертого гейма.
Таким образом, Леся Цуренко, которая должна была начинать против Андрееску, сыграет с другой соперницей. Ею станет олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико, которая сыграет в статуе лаки-лузера. Матч состоится в игровой день 13 августа.
Источник — WTA Insider
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