Цинциннати. Андрееску снялась, у Цуренко – новая соперница

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Андрееску выиграла 7 из 7 матчей против теннисисток из первой десятки 09:02 — Vladdal Ладно, так уж и быть - будет номер 2 в мировом рейтинге. После Даяны 09:01 — Vladdal Габариты? Посмотрите на неё рядом с Сереной. Чисто ради сравнить. 08:52 — vital Дуже талановита дівчина ця Бьянка. Якщо знайде баланс, щоб із її великими габаритами не травмуват...

Заря провела переговоры с Динамо по поводу аренды Шапаренко 08:52 — khatskevich_bog вот выиграет Хацкевич с Динамо ЛЧ и будет вам стидно за свои слова 08:46 — khatskevich_bog после того как Коля постригся, у нас в раздевалке больше нету сладенькой девочки, а у Лужного не ... 08:46 — Мирослав Пецух Арендовать Хацкевича это не то слово,его надо просто гнать сраной метлой с команды пока полностью...

СТУПАР: «Козык на должном уровне отсудил матч Динамо – Шахтер» 08:51 — khatskevich_bog а мне кажется пересек линию, и блин как всегда Шахте такое засчитывают