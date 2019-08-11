Андрееску выиграла турнир в Торонто, Серена травмировалась в финале

11-го августа состоялся финальный матч на турнире серии Премьер 5 в Торонто, в котором играли американка Серена Уильямс (№10 WTA) и Бьянка Андрееску из Канады (№27 WTA).
После четвертого гейма при счете 3:1 в пользу канадской теннисистки Серена не смогла продолжать поединок из-за травмы. Официальная причина снятия с матча: травма верхней части спины.
Торонто. Финал
Бьянка Андрееску (Канада) – Серена Уильямс (США) – 3:1 (отказ)
Отметим, что это дебютная победа Андрееску на Открытом чемпионате Канады. Для 19-летней теннисистки это уже второй триумф на больших турнирах в 2019 году. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе.
Также отметим, что Андрееску с понедельника поднимется на 14-е место в рейтинге WTA, а также обойдет Элину Свитолину в Чемпионской гонке. Украинка будет десятой в списке кандидаток на участие в Итоговом турнире (нужно попасть в топ-8).
Источник — Sport.ua
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Элементарно силенок не хватит...
Моральных и физических. На следующей неделе, если не хватит ума сняться, и увидим.)))
Играет она здорово, спору нет.
И выиграет много чего ещё, но...
Суперзвездой ей помешает стать физиология, скорей всего.
Очень мне нравятся такие тела)),
вот только они не очень для тенниса подходят.
Пока прокатило.
А вот дальше, когда на матчи с ней будут настраиваться,
Как на последний бой...
Короче - скоро всё увидим)))
П.с. Обидві фіналістки випередили Еліну в Чемпіонській гонці, Еля, чекаємо в Цинциннаті.
П.с. Обидві фіналістки випередили Еліну в Чемпіонській гонці, Еля, чекаємо в Цинциннаті.
Элементарно силенок не хватит...
Моральных и физических. На следующей неделе, если не хватит ума сняться, и увидим.)))
Играет она здорово, спору нет.
И выиграет много чего ещё, но...
Суперзвездой ей помешает стать физиология, скорей всего.
Очень мне нравятся такие тела)),
вот только они не очень для тенниса подходят.
Пока прокатило.
А вот дальше, когда на матчи с ней будут настраиваться,
Как на последний бой...
Короче - скоро всё увидим)))
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