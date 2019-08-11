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Андрееску выиграла турнир в Торонто, Серена травмировалась в финале

Экс-первая ракетка мира сыграла всего четыре гейма до снятия

  • 11.08.2019 21:15
  • 2399 просмотров
  • 11 комментариев
Андрееску выиграла турнир в Торонто, Серена травмировалась в финале
© Rogers Cup. Бьянка Андрееску
11-го августа состоялся финальный матч на турнире серии Премьер 5 в Торонто, в котором играли американка Серена Уильямс (№10 WTA) и Бьянка Андрееску из Канады (№27 WTA).
 
После четвертого гейма при счете 3:1 в пользу канадской теннисистки Серена не смогла продолжать поединок из-за травмы. Официальная причина снятия с матча: травма верхней части спины. 
 
Торонто. Финал
Бьянка Андрееску (Канада) – Серена Уильямс (США) – 3:1 (отказ)
 
Отметим, что это дебютная победа Андрееску на Открытом чемпионате Канады. Для 19-летней теннисистки это уже второй триумф на больших турнирах в 2019 году. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе.
 
Также отметим, что Андрееску с понедельника поднимется на 14-е место в рейтинге WTA, а также обойдет Элину Свитолину в Чемпионской гонке. Украинка будет десятой в списке кандидаток на участие в Итоговом турнире (нужно попасть в топ-8).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2019 21:58
    -1
    футфан, 11.08.2019 21:35
    В одиночному розряді - 22
    20-ТБШ, 1-Підсумковий, 1-ОИ
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 11.08.2019 21:53
    0
    Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Не сможет Андрееску в американской серии итоговый.
    Элементарно силенок не хватит...
    Моральных и физических. На следующей неделе, если не хватит ума сняться, и увидим.)))
    Играет она здорово, спору нет.
    И выиграет много чего ещё, но...
    Суперзвездой ей помешает стать физиология, скорей всего.
    Очень мне нравятся такие тела)),
    вот только они не очень для тенниса подходят.
    Пока прокатило.
    А вот дальше, когда на матчи с ней будут настраиваться,
    Как на последний бой...
    Короче - скоро всё увидим)))
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:52
    +1
    Сергей Богданов, 11.08.2019 21:48
    Ребят ну если не знаете, тогда хоть поюзайте прежде чем писать, это у граф их 22 серена же ее обошла у нее их 23! Но в ее мечтах конечно другая цифра
    Це взагалі не предмет для спору, мова йде про те, що втомлена за сезон 38-річна Серена навряд чи захоче боротися з ТОП-ами на Підсумковому. Це в Еліни преміальні за рекламу лише 1,5 млн.+ те що виграє на турнірах, а в Серени цілих 36 млн. + призові.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 11.08.2019 21:48
    +1
    футфан, 11.08.2019 21:35
    В одиночному розряді - 22
    Ребят ну если не знаете, тогда хоть поюзайте прежде чем писать, это у граф их 22 серена же ее обошла у нее их 23! Но в ее мечтах конечно другая цифра
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 11.08.2019 21:42
    0
    Старость - не радость, как не прискорбно говорить. Это как в боксе 40-летние супертяжи ударить еще могут, если попадут, но если пропускают от молодого, то удара уже не держат как в молодости. Вова Кличко подпишется под моими словами. подбородок не тот так и у серены организм уже не тот как бы не были развиты мышцы твои визуально
    Ссылка
    футфан
      футфан, 11.08.2019 21:35
    +1
    Сергей Богданов, 11.08.2019 21:25
    Их батенька не 22
    В одиночному розряді - 22
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 11.08.2019 21:25
    +1
    vital, 11.08.2019 21:22
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Их батенька не 22
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:23
    +3
    vital, 11.08.2019 21:22
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Да, я согласен, многое будет зависеть от ее физического состояния, здоровья ребенка и т.д. Приоритетом для нее Итоговый точно не является.
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:22
    +4
    Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:20
    +3
    Жаль що глядачі не побачили шоу.
    П.с. Обидві фіналістки випередили Еліну в Чемпіонській гонці, Еля, чекаємо в Цинциннаті.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    +4
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:22
    +4
    Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    +4
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:23
    +3
    vital, 11.08.2019 21:22
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Да, я согласен, многое будет зависеть от ее физического состояния, здоровья ребенка и т.д. Приоритетом для нее Итоговый точно не является.
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:20
    +3
    Жаль що глядачі не побачили шоу.
    П.с. Обидві фіналістки випередили Еліну в Чемпіонській гонці, Еля, чекаємо в Цинциннаті.
    Ссылка
    vital
      vital, 11.08.2019 21:52
    +1
    Сергей Богданов, 11.08.2019 21:48
    Ребят ну если не знаете, тогда хоть поюзайте прежде чем писать, это у граф их 22 серена же ее обошла у нее их 23! Но в ее мечтах конечно другая цифра
    Це взагалі не предмет для спору, мова йде про те, що втомлена за сезон 38-річна Серена навряд чи захоче боротися з ТОП-ами на Підсумковому. Це в Еліни преміальні за рекламу лише 1,5 млн.+ те що виграє на турнірах, а в Серени цілих 36 млн. + призові.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 11.08.2019 21:48
    +1
    футфан, 11.08.2019 21:35
    В одиночному розряді - 22
    Ребят ну если не знаете, тогда хоть поюзайте прежде чем писать, это у граф их 22 серена же ее обошла у нее их 23! Но в ее мечтах конечно другая цифра
    Ссылка
    футфан
      футфан, 11.08.2019 21:35
    +1
    Сергей Богданов, 11.08.2019 21:25
    Их батенька не 22
    В одиночному розряді - 22
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 11.08.2019 21:25
    +1
    vital, 11.08.2019 21:22
    Я вже якось писав, Станіслав. Не впевнений що Серена вирішить стартувати в Підсумковому чемпі, якщо навіть туди кваліфікується. При 22 шлемах далеко не факт що воно їй треба...
    Их батенька не 22
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 11.08.2019 21:53
    0
    Stanislav Matusevych, 11.08.2019 21:18
    Теперь Серена точно снимется с Цинциннати, что на руку Элине. Правда, не факт, что сильно поможет. А Бьянка не перестает удивлять. Американскую серию она вполне может доиграть с таким результатом, что обеспечит себе Итоговый даже без Азии.
    Не сможет Андрееску в американской серии итоговый.
    Элементарно силенок не хватит...
    Моральных и физических. На следующей неделе, если не хватит ума сняться, и увидим.)))
    Играет она здорово, спору нет.
    И выиграет много чего ещё, но...
    Суперзвездой ей помешает стать физиология, скорей всего.
    Очень мне нравятся такие тела)),
    вот только они не очень для тенниса подходят.
    Пока прокатило.
    А вот дальше, когда на матчи с ней будут настраиваться,
    Как на последний бой...
    Короче - скоро всё увидим)))
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 11.08.2019 21:42
    0
    Старость - не радость, как не прискорбно говорить. Это как в боксе 40-летние супертяжи ударить еще могут, если попадут, но если пропускают от молодого, то удара уже не держат как в молодости. Вова Кличко подпишется под моими словами. подбородок не тот так и у серены организм уже не тот как бы не были развиты мышцы твои визуально
    Ссылка
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