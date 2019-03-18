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Андрееску сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллс

18-летняя представительница Канады в финале одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер

  • 18.03.2019 00:37
  • 514 просмотров
  • 4 комментария
Андрееску сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллс
© WTA. Бьянка Андрееску
В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс был сыгран финальный поединок WTA.
 
Представительница Канады Бьянка Андрееску обыграла в трех сетах экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер. 
 
Индиан-Уэллс. Финал
Анжелик Кербер (Германия, 8) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) – 4:6, 6:3, 4:6
 
Ранее ни одна обладательница вайлд кард не выигрывала турнир в Индиан-Уэллс. Также Андрееску стала самой молодой победительницей турнира с 1999 года (Серена Уильямс) и четвертой в истории по данному показателю (моложе были только Мартина Хингис-1998 и Моника Селеш-1992). 
 
Это третья победа Бьянки в 2019 году в матчах против теннисисток из топ-10, а также четвертая победа над левшами. И все это с нулем в графе поражения.
 
Напомним, в полуфинале Андрееску в трех сетах одолела Элину Свитолину. В конце 2018 года представительница Канады занимала 178 место в мировом рейтинге, с понедельника она поднимется на 24-ю позицию и станет лучшей теннисисткой тура в возрасте до 20 лет.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    serega-2019
      serega-2019, 18.03.2019 00:57
    -1
    VolodymyrF, 18.03.2019 00:45
    БК щиро вітають Б'янку Андрієску з перемогою! )
    Приєднуюсь до привітань!!!
    Б'янку дійсно заслужила перемогу своею фантастичною грою, невтомною працею, силою волі до перемоги, навіть коли сил вже майже не було і тіло не слухалось Б'янка не здалась виклалась на всі 1000 % і перемогла !! Приклад як треба грати, не тільки грати, але й перемагати !!!
    Браво Б'янка !!! Браво !!!
    P.S. Хто не бачив гри подивіться - божевільний матч - фантастичний фінал !!!
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 18.03.2019 00:56
    0
    Приятно наблюдать за игрой психологически устойчивых спортсменок!
    Ссылка
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 18.03.2019 00:45
    +1
    БК щиро вітають Б'янку Андрієску з перемогою! )
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 18.03.2019 00:44
    +2
    На силі волі Б'янка просто витягнула, змела Кербер з корту!
    Це при тому, що німкеня вела з брейком в останній партії 3:2 , а за рахунку 3:5 вчепилася зубами за матч і брейканула, витягнувши кілька просто мертвих м'ячів!
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 18.03.2019 00:44
    +2
    На силі волі Б'янка просто витягнула, змела Кербер з корту!
    Це при тому, що німкеня вела з брейком в останній партії 3:2 , а за рахунку 3:5 вчепилася зубами за матч і брейканула, витягнувши кілька просто мертвих м'ячів!
    Ссылка
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 18.03.2019 00:45
    +1
    БК щиро вітають Б'янку Андрієску з перемогою! )
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 18.03.2019 00:56
    0
    Приятно наблюдать за игрой психологически устойчивых спортсменок!
    Ссылка
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