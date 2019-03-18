Андрееску сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллс

В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс был сыгран финальный поединок WTA.
Представительница Канады Бьянка Андрееску обыграла в трех сетах экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.
Индиан-Уэллс. Финал
Анжелик Кербер (Германия, 8) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) – 4:6, 6:3, 4:6
Ранее ни одна обладательница вайлд кард не выигрывала турнир в Индиан-Уэллс. Также Андрееску стала самой молодой победительницей турнира с 1999 года (Серена Уильямс) и четвертой в истории по данному показателю (моложе были только Мартина Хингис-1998 и Моника Селеш-1992).
Это третья победа Бьянки в 2019 году в матчах против теннисисток из топ-10, а также четвертая победа над левшами. И все это с нулем в графе поражения.
Напомним, в полуфинале Андрееску в трех сетах одолела Элину Свитолину. В конце 2018 года представительница Канады занимала 178 место в мировом рейтинге, с понедельника она поднимется на 24-ю позицию и станет лучшей теннисисткой тура в возрасте до 20 лет.
Источник — Sport.ua
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Б'янку дійсно заслужила перемогу своею фантастичною грою, невтомною працею, силою волі до перемоги, навіть коли сил вже майже не було і тіло не слухалось Б'янка не здалась виклалась на всі 1000 % і перемогла !! Приклад як треба грати, не тільки грати, але й перемагати !!!
Браво Б'янка !!! Браво !!!
P.S. Хто не бачив гри подивіться - божевільний матч - фантастичний фінал !!!
Це при тому, що німкеня вела з брейком в останній партії 3:2 , а за рахунку 3:5 вчепилася зубами за матч і брейканула, витягнувши кілька просто мертвих м'ячів!
Це при тому, що німкеня вела з брейком в останній партії 3:2 , а за рахунку 3:5 вчепилася зубами за матч і брейканула, витягнувши кілька просто мертвих м'ячів!
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