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Анисимова не сыграет на US Open из-за смерти отца

У юной теннисистки случилась трагедия в семье

  • 20.08.2019 14:33
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Анисимова не сыграет на US Open из-за смерти отца
© WTA. Аманда Анисимова
17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова не будет выступать на Открытом чемпионата США по теннису.
 
Отец 17-летней теннисистки Константин был найден мертвым в понедельник. Причина смерти неизвестна.
 
Аманда в этом году выиграла свой первый титул в WTA, став чемпионкой в Боготе
 
Анисимова родилась в 2001 году в США, куда ее семья переехала в 1998-м. Отец был ее главным тренером.
 
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Источник — ESPN

(2 голоса)

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Комментарии
    VoOne1983
    VoOne1983, 20.08.2019 15:28
    +2
    Співчуваю. Це величезний удар. Сподіваюсь Аманда зможе з цим справитись.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 20.08.2019 15:28
    +2
    Співчуваю. Це величезний удар. Сподіваюсь Аманда зможе з цим справитись.
    Ссылка
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