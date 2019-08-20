Анисимова не сыграет на US Open из-за смерти отца

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова не будет выступать на Открытом чемпионата США по теннису.

Отец 17-летней теннисистки Константин был найден мертвым в понедельник. Причина смерти неизвестна.

Аманда в этом году выиграла свой первый титул в WTA, став чемпионкой в Боготе

Анисимова родилась в 2001 году в США, куда ее семья переехала в 1998-м. Отец был ее главным тренером.