Анисимова не сыграет на US Open из-за смерти отца

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова не будет выступать на Открытом чемпионата США по теннису.
Отец 17-летней теннисистки Константин был найден мертвым в понедельник. Причина смерти неизвестна.
Аманда в этом году выиграла свой первый титул в WTA, став чемпионкой в Боготе.
Анисимова родилась в 2001 году в США, куда ее семья переехала в 1998-м. Отец был ее главным тренером.
Источник — ESPN
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