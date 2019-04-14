Богота. Анисимова выиграла дебютный турнир WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала победительницей грунтового турнира категории International в Колумбии.

В финальном поединке 17-летняя теннисистка в трех сетах одолела Астру Шарму из Австралии.

Богота. Финал

Аманда Анисимова (США) – Астра Шарма (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:1

Отметим, что для Анисимовой эта победа стала дебютной на уровне WTA. Ранее она проиграла свой единственный финал (Хиросима-2018) Се Шувэй из Тайваня. С понедельника Анисимова поднимется на 54-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд. Также отметим, что Аманда – лучшая теннисистка до 18 лет в мировой классификации.

23-летняя австралийка Астра Шарма, которая может похвастаться финалом Australian Open-2019 в смешанном разряде, а также выигрышем этого же турнира в Боготе в парном, поднимется на рекордную 102-ю позицию. От первой сотни ее будет отделять три очка.