Лугано. Херцог выиграла первый титул за 7 лет

Словенская теннисистка Полона Херцог стала победительницей грунтового турнира категории International в Швейцария. В финальном поединке 28-летняя уроженка Марибора в трех сетах одолела подрастающую звезду польского тенниса Игу Свентек.
Лугано. Финал
Полона Херцог (Словения) – Ига Свентек (Польша) – 6:3, 3:6, 6:3
Отметим, что Херцог выиграла третий титул в карьере. Ранее она дважды побеждала на турнире в шведском Бостаде (2011, 2012). Также у нее есть три проигранных финала, все на грунте.
С понедельника словенка поднимется на 63-е или 64-е место в мировом рейтинге. Все будет зависеть от результата американки Аманды Анисимовой в финале турнира в Боготе.
Ига Свентек со следующей недели дебютирует в первой сотне на 88-й или 89-й позиции. В зависимости от результата другой участницы финала в Боготе – Астры Шармы из Австралии.
Также отметим, что Свентек станет первой ракеткой Польши, обойдя на одну позицию Магду Линетт.
Напомним, польская теннисистка в первом круге достаточно легко разобрала с украинкой Катариной Завацкой.
Источник — Sport.ua
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