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Лугано. Херцог выиграла первый титул за 7 лет

Словенская теннисистка одолела в финале 17-летнюю Игу Свентек из Польши

  • 14.04.2019 20:28
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Лугано. Херцог выиграла первый титул за 7 лет
© WTA. Полона Херцог
Словенская теннисистка Полона Херцог стала победительницей грунтового турнира категории International в Швейцария. В финальном поединке 28-летняя уроженка Марибора в трех сетах одолела подрастающую звезду польского тенниса Игу Свентек.
 
Лугано. Финал
Полона Херцог (Словения) – Ига Свентек (Польша) – 6:3, 3:6, 6:3
 
Отметим, что Херцог выиграла третий титул в карьере. Ранее она дважды побеждала на турнире в шведском Бостаде (2011, 2012). Также у нее есть три проигранных финала, все на грунте.
 
С понедельника словенка поднимется на 63-е или 64-е место в мировом рейтинге. Все будет зависеть от результата американки Аманды Анисимовой в финале турнира в Боготе.
 
Ига Свентек со следующей недели дебютирует в первой сотне на 88-й или 89-й позиции. В зависимости от результата другой участницы финала в Боготе – Астры Шармы из Австралии.
 
Также отметим, что Свентек станет первой ракеткой Польши, обойдя на одну позицию Магду Линетт. 
 
Напомним, польская теннисистка в первом круге достаточно легко разобрала с украинкой Катариной Завацкой.
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Источник — Sport.ua

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