Лугано. Завацкая проиграла в первом круге основной сетки

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№177 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки грунтового турнира категории International в Лугано. В поединке против Иги Свентек из Польши (№115 WTA) украинке удалось выиграть всего три гейма.
Лугано. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ига Свентек (Польша) – 3:6, 0:6
Отметим, что это второе поражение украинки в двух матчах в противостоянии с полячкой. В следующем раунде Свентек сразится против победительницы матча Виктория Кужмова – Джулия Гатто-Монтиконе.
Напомним, на швейцарском турнире Завацкая стартовала с квалификации, выиграв оба матча отборочного турнира. Катарина набрала 18 очков в рейтинг и поднимется на несколько позиций.
Источник — Sport.ua
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