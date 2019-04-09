Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Лугано. Завацкая проиграла в первом круге основной сетки

Украинская теннисистка уступила Иге Свентек из Польши

  • 09.04.2019 13:15
  • 233 просмотра
  • 0 комментариев
Лугано. Завацкая проиграла в первом круге основной сетки
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№177 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки грунтового турнира категории International в Лугано. В поединке против Иги Свентек из Польши (№115 WTA) украинке удалось выиграть всего три гейма.
 
Лугано. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ига Свентек (Польша) – 3:6, 0:6
 
Отметим, что это второе поражение украинки в двух матчах в противостоянии с полячкой. В следующем раунде Свентек сразится против победительницы матча Виктория Кужмова – Джулия Гатто-Монтиконе.
 
Напомним, на швейцарском турнире Завацкая стартовала с квалификации, выиграв оба матча отборочного турнира. Катарина набрала 18 очков в рейтинг и поднимется на несколько позиций.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности