Завацкая выступит в основной сетке турнира в Лугано

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в основную сетку турнира в Лугано.

В финале квалификации Завацкая играла с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт. Первый сет завершился в пользу Завацкой — 7:5. Во втором сете Завацкая вела со счетом 3:0, после чего ее соперника отказалась от продолжения поединка.