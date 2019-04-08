Завацкая выступит в основной сетке турнира в Лугано

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в основную сетку турнира в Лугано.
В финале квалификации Завацкая играла с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт. Первый сет завершился в пользу Завацкой — 7:5. Во втором сете Завацкая вела со счетом 3:0, после чего ее соперника отказалась от продолжения поединка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.