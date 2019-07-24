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Рейтинг WTA. Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open

Лучшие стартовые позиции на ближайший месяц у Наоми Осаки, Серены Уильямс и Каролины Плишковой

  • 24.07.2019 14:45
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Рейтинг WTA. Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре должна вернуться на корт. Первая ракетка Украины заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе.
 
Стоит отметить, что заявка была подана еще до успешного выступления на Уимблдоне, и есть большие шансы на то, что Элина примет решение сняться, сохранив силы на более важные североамериканские турниры.
 
Как бы там ни было, до US Open Свитолиной нужно защитить 540 очков в рейтинг WTA, это шестой показатель среди всех теннисисток первой десятки. Больше всех предстоит защищать Симоне Халеп и Кики Бертенс, которые в прошлом году выиграли турниры в Монреале (в этом году пройдет в Торонто) и Цинциннати соответственно.
 
Меньше всего очков защищать Наоми Осаке, Серене Уильямс и Каролине Плишковой. 
 
Напомним, US Open-2019 пройдет с 28 августа по 8 сентября.
 
 
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Источник — Sport.ua

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