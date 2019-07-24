Рейтинг WTA. Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре должна вернуться на корт. Первая ракетка Украины заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе.
Стоит отметить, что заявка была подана еще до успешного выступления на Уимблдоне, и есть большие шансы на то, что Элина примет решение сняться, сохранив силы на более важные североамериканские турниры.
Как бы там ни было, до US Open Свитолиной нужно защитить 540 очков в рейтинг WTA, это шестой показатель среди всех теннисисток первой десятки. Больше всех предстоит защищать Симоне Халеп и Кики Бертенс, которые в прошлом году выиграли турниры в Монреале (в этом году пройдет в Торонто) и Цинциннати соответственно.
Меньше всего очков защищать Наоми Осаке, Серене Уильямс и Каролине Плишковой.
Напомним, US Open-2019 пройдет с 28 августа по 8 сентября.
Points To Defend Before US Open, Among Top 10:— WTA Insider (@WTA_insider) 23 липня 2019 р.
1. Halep (4): 1485
2. Bertens (5): 1090
3. Sabalenka (10): 926
4. Stephens (8): 720
5. Kvitova (6): 555
6. Svitolina (7): 540
7. Barty (1): 455
8. Pliskova (3): 121
9. Serena (9): 61
10. Osaka (2): 32 pic.twitter.com/S72W2SqE2M
Источник — Sport.ua
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