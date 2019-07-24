Рейтинг WTA. Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре должна вернуться на корт. Первая ракетка Украины заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе.

Стоит отметить, что заявка была подана еще до успешного выступления на Уимблдоне , и есть большие шансы на то, что Элина примет решение сняться, сохранив силы на более важные североамериканские турниры.

Как бы там ни было, до US Open Свитолиной нужно защитить 540 очков в рейтинг WTA, это шестой показатель среди всех теннисисток первой десятки. Больше всех предстоит защищать Симоне Халеп и Кики Бертенс, которые в прошлом году выиграли турниры в Монреале (в этом году пройдет в Торонто) и Цинциннати соответственно.

Меньше всего очков защищать Наоми Осаке, Серене Уильямс и Каролине Плишковой.

Напомним, US Open-2019 пройдет с 28 августа по 8 сентября.