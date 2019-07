Рейтинг WTA. Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре должна вернуться на корт. Первая ракетка Украины заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе.

Как бы там ни было, до US Open Свитолиной нужно защитить 540 очков в рейтинг WTA, это шестой показатель среди всех теннисисток первой десятки. Больше всех предстоит защищать Симоне Халеп и Кики Бертенс, которые в прошлом году выиграли турниры в Монреале (в этом году пройдет в Торонто) и Цинциннати соответственно.

Меньше всего очков защищать Наоми Осаке, Серене Уильямс и Каролине Плишковой.

Напомним, US Open-2019 пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Points To Defend Before US Open, Among Top 10:



1. Halep (4): 1485

2. Bertens (5): 1090

3. Sabalenka (10): 926

4. Stephens (8): 720

5. Kvitova (6): 555

6. Svitolina (7): 540

7. Barty (1): 455

8. Pliskova (3): 121

9. Serena (9): 61

10. Osaka (2): 32 pic.twitter.com/S72W2SqE2M