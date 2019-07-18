US Open-2019. Призовые по раундам

В 2019 году призовой фонд US Open составит 57 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $3,850,000 Финалист $1,900,000 1/2 финала $960,000 1/4 финала $500,000 4-й раунд $280,000 3-й раунд $163,000 2-й раунд $100,000 1-й раунд $58,000 Парный разряд (на команду) Победители $740,000 Финалисты $370,000 1/2 финала $175,000 1/4 финала $91,000 3-й раунд $50,000 2-й раунд $30,000 1-й раунд $17,000 Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял 53 миллиона долларов. Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял 53 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Australian Open-2019. Призовые по раундам

Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам

Уимблдон-2019. Призовые по раундам