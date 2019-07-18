US Open-2019. Призовые по раундам

В 2019 году призовой фонд US Open составит 57 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$3,850,000
|Финалист
|$1,900,000
|1/2 финала
|$960,000
|1/4 финала
|$500,000
|4-й раунд
|$280,000
|3-й раунд
|$163,000
|2-й раунд
|$100,000
|1-й раунд
|$58,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$740,000
|Финалисты
|$370,000
|1/2 финала
|$175,000
|1/4 финала
|$91,000
|3-й раунд
|$50,000
|2-й раунд
|$30,000
|1-й раунд
|$17,000
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 8 сентября.
Australian Open-2019. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам
Источник — US Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.