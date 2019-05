Мадрид. Федерер вышел в четвертьфинал

Сегодня Роджер Федерер в 1/8 финала турнира АТР в Мадриде в драматичном 3-сетовом матче обыграл Гаэля Монфиса. В решающем сете швейцарец ушел с матчбола.

1/8 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:0, 4:6, 7:6 (3)

Для Федерера этот матч стал в 20-м выигранным в карьере, в котором он ушел как минимум с одного матчбола:

Defeating 🇫🇷 Gael #Monfils at @MutuaMadridOpen 🇨🇭Roger #Federer collects his 20th match with at least a saved match point#MMOPEN #MMOPEN2019 #Madrid pic.twitter.com/iKasT3ZTl4