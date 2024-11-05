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ATP
05 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:58
428
0

Итоговый турнир впервые за 23 года пройдет без Большой тройки

В Турине не выступят Джокович, Надаль и Федерер, которые доминировали в ATP более двух десятилетий

05 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:58
428
0
Итоговый турнир впервые за 23 года пройдет без Большой тройки
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович

На Итоговом турнире ATP 2024 года, который пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, впервые за 23 года не будет ни одного представителя легендарной «Большой тройки» — ни серба Новака Джоковича, обладателя 24 титулов Большого шлема, ни олимпийского чемпиона из Испании Рафаэля Надаля, ни экс-первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Последний раз такое произошло в 2001 году, когда на Итоговом турнире в Сиднее участвовали Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Томми Хаас тогда находился в роли запасного, а чемпионом турнира стал австралиец Хьюитт.

Напомним, что в турнире 2024 года примут участие Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор и Андрей Рублёв.

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Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Итоговый турнир ATP
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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