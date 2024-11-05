Итоговый турнир впервые за 23 года пройдет без Большой тройки

На Итоговом турнире ATP 2024 года, который пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, впервые за 23 года не будет ни одного представителя легендарной «Большой тройки» — ни серба Новака Джоковича, обладателя 24 титулов Большого шлема, ни олимпийского чемпиона из Испании Рафаэля Надаля, ни экс-первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Последний раз такое произошло в 2001 году, когда на Итоговом турнире в Сиднее участвовали Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Томми Хаас тогда находился в роли запасного, а чемпионом турнира стал австралиец Хьюитт.

Напомним, что в турнире 2024 года примут участие Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор и Андрей Рублёв.