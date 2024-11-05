Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024
ATP
05 ноября 2024, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:00
620
0

Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024

Де Минаур впервые сыграет на ATP Finals, соревнования пройдут в Турине с 10 по 17 ноября

05 ноября 2024, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:00
620
0
Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024
ATP

Определены все восемь теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2024 в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Состав участников на ATP Finals:

  • Янник Синнер
  • Александр Зверев
  • Карлос Алькарас
  • Даниил Медведев
  • Тейлор Фритц
  • Каспер Рууд
  • Алекс де Минаур
  • Андрей Рублев

Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.

25-летний австралийский теннисист Алекс де Минаур впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

АТР Finals 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.

По теме:
Джокович не сыграет на Итоговом турнире ATP 2024
ЧИЛИЧ: «Синнер и Алькарас психологически не дотягивают до Новака и Рафы»
Рейтинг ATP. Зверев опередил Алькараса, а Марченко покинул топ-500
Янник Синнер Итоговый турнир ATP Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Тейлор Фритц Каспер Рууд Алекс де Минаур Андрей Рублев Стефанос Циципас Григор Димитров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Бокс | 04 ноября 2024, 17:26 1
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али

Американский боксер пообещал Али отомстить за него

Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Бокс | 04 ноября 2024, 21:35 3
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?

Дону Чарльзу не понравился вид украинца на последней пресс-конференции

После двух поражений. Что нужно Киченок, чтобы выйти в полуфинал Итогового?
Теннис | 04.11.2024, 22:45
После двух поражений. Что нужно Киченок, чтобы выйти в полуфинал Итогового?
После двух поражений. Что нужно Киченок, чтобы выйти в полуфинал Итогового?
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Бокс | 04.11.2024, 18:41
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 13:43
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 48
Футбол
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 08:25 1
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 4
Футбол
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
04.11.2024, 02:33 3
Бокс
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
04.11.2024, 14:08 89
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем