Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024
Де Минаур впервые сыграет на ATP Finals, соревнования пройдут в Турине с 10 по 17 ноября
Определены все восемь теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2024 в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
Состав участников на ATP Finals:
- Янник Синнер
- Александр Зверев
- Карлос Алькарас
- Даниил Медведев
- Тейлор Фритц
- Каспер Рууд
- Алекс де Минаур
- Андрей Рублев
Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.
25-летний австралийский теннисист Алекс де Минаур впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.
АТР Finals 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.
В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.
The field is SET 🔥— ATP Tour (@atptour) November 5, 2024
This is the #NittoATPFinals Class of 2024 🎓
See you in Torino! pic.twitter.com/BraMV1YFm5
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