Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024

Определены все восемь теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2024 в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Состав участников на ATP Finals:

Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.

25-летний австралийский теннисист Алекс де Минаур впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

АТР Finals 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.

