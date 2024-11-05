Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024

Определены все восемь теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2024 в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Состав участников на ATP Finals:

Янник Синнер

Янник Синнер Александр Зверев

Александр Зверев Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Даниил Медведев

Тейлор Фритц

Тейлор Фритц Каспер Рууд

Каспер Рууд Алекс де Минаур

Алекс де Минаур Андрей Рублев

Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.

25-летний австралийский теннисист Алекс де Минаур впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

АТР Finals 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.