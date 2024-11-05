Джокович не сыграет на Итоговом турнире ATP 2024

24-кратный чемпион турниров Большого Шлема, сербский теннисист Новак Джокович (ATP 5) принял решение отказаться от участия в Итоговом турнире ATP-2024. Об этом он написал в социальных сетях.



«Для меня большая честь достичь полуфинала Итогового турнира ATP в Турине, и я с нетерпением ждал этого момента. Однако из-за продолжающейся травмы я, к сожалению, не смогу принять участие в турнире на следующей неделе. Прошу прощения у всех, кто планировал встретиться со мной. Желаю удачи всем участникам. Надеюсь вскоре увидеться», – написал Джокович.

Стоит отметить, что прошлом году Новак Джокович стал чемпионом этого турнира, одолев в финале первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера, со счётом 6:3, 6:3.