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Элина СВИТОЛИНА: «А если у кого-то случится сердечный приступ?»

Рядом с кортами всегда должна быть медицинская помощь, считает украинская теннисистка

  • 09.08.2018 10:30
  • 1682 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Поединок первой ракетки Украины Элина Свитолиной (№5 WTA) с румынкой Михаэлой Бузарнеску (№20 WTA) на турнире в Монреале закончился несчастьем — в третьем сете Михаэла получила тяжелую травму и не смогла продолжить игру.

Одной из первых, пришедших на помощь Бузарнеску, была именно Элина. После завершения матча Свитолина высказала недовольство медленной врачебной помощью на турнире.

«Прошло очень много времени, пока прибыла помощь. Несколько человек с медицинской подготовкой всегда должны быть неподалеку от корта. Физиотерапевты стараются как могут, но им тяжело быстро перемещаться между всеми кортами. А что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?!», — считает Свитолина.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    LAZIO
    online
    LAZIO, 09.08.2018 10:55
    +9
    Елінка....якщо в когось і станеться, то в тих хто біля екранів телевізора...
    Наша ти красотуля-Валідоліна
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