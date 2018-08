Элина СВИТОЛИНА: «А если у кого-то случится сердечный приступ?»

Поединок первой ракетки Украины Элина Свитолиной (№5 WTA) с румынкой Михаэлой Бузарнеску (№20 WTA) на турнире в Монреале закончился несчастьем — в третьем сете Михаэла получила тяжелую травму и не смогла продолжить игру.

Одной из первых, пришедших на помощь Бузарнеску, была именно Элина. После завершения матча Свитолина высказала недовольство медленной врачебной помощью на турнире.

«Прошло очень много времени, пока прибыла помощь. Несколько человек с медицинской подготовкой всегда должны быть неподалеку от корта. Физиотерапевты стараются как могут, но им тяжело быстро перемещаться между всеми кортами. А что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?!», — считает Свитолина.

Svitolina: "It took ages for people to arrive. A few people who are medically trained should always be around on the court, in the crowd watching. Physios are doing their best but it is tough for them to get quickly to all courts. What if someone has a heart attack?".