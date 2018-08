Монреаль. Бузарнеску травмировалась, Свитолина проходит дальше

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла у второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску (№20 WTA). В матче второго круга Открытого чемпионата Канады румынка получила травму в третьем сете.

Монреаль. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(5), 4:3 (отказ)

Старт первого сета выдался весьма странным. Бузарнеску была непохожа на себя и практически вчистую проиграла первые четыре гейма. Свитолина не делала ничего сверхъестественного, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать столь весомый задел. Румынка напомнила о себе только в пятом гейме, вчистую выиграв подачу украинки. Это был первый тревожный звоночек. До конца сета Элина больше своих подач не проигрывала, что и позволило довести партию до победы.

Во втором сете равная игра на корте продолжилась. Бузарнеску несколько раз феноменально приняла первую подачу Свитолиной, классно играла на выходах к сетке, но иногда и откровенно ошибалась в простейших ситуациях. Украинка была близка к тому, чтобы проиграть подачу в шестом гейме, но сумела защитить двойной брейкпоинт и в следующем гейме уже сама реализовала тройной брейкпоинт. К сожалению, преимущество украинки исчезло очень быстро и партия дошла до тай-брейка.

Украинка повела 3:1 с мини-брейком и держала 2 очка преимущества до счета 5:3. После этого румынка выиграла 3 очка подряд и успешно подала на сет. Это уже пятый проиграный тай-брейк Элины в сезоне при двух выигранных.

В третьем сете интриги не ожидалось. Морально подавленная Свитолина по всем законам не должна была составить конкуренции воодушевленной Бузарнеску. Сет так и начался: румынка повела 3:0, но Свитолина сумела отыграть отставание и первой заработала четвертое очко. А дальше была настоящая жесть: Бузарнеску в одном из розыгрышей серьезно травмировалась и начала звать на помощь, а главный судья и Свитолина пытались хоть чем-то помочь до прихода медперсонала. Ситуация напомнила перелом Маттек-Сандс на Уимблдоне-2017. Душераздирающие зрелище.

Под бурные аплодисменты зрителей Михаэлу вывезли с корта на инвалидной коляске.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA