Монреаль. Бузарнеску травмировалась, Свитолина проходит дальше

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла у второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску (№20 WTA). В матче второго круга Открытого чемпионата Канады румынка получила травму в третьем сете.
Монреаль. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(5), 4:3 (отказ)
Старт первого сета выдался весьма странным. Бузарнеску была непохожа на себя и практически вчистую проиграла первые четыре гейма. Свитолина не делала ничего сверхъестественного, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать столь весомый задел. Румынка напомнила о себе только в пятом гейме, вчистую выиграв подачу украинки. Это был первый тревожный звоночек. До конца сета Элина больше своих подач не проигрывала, что и позволило довести партию до победы.
Во втором сете равная игра на корте продолжилась. Бузарнеску несколько раз феноменально приняла первую подачу Свитолиной, классно играла на выходах к сетке, но иногда и откровенно ошибалась в простейших ситуациях. Украинка была близка к тому, чтобы проиграть подачу в шестом гейме, но сумела защитить двойной брейкпоинт и в следующем гейме уже сама реализовала тройной брейкпоинт. К сожалению, преимущество украинки исчезло очень быстро и партия дошла до тай-брейка.
Украинка повела 3:1 с мини-брейком и держала 2 очка преимущества до счета 5:3. После этого румынка выиграла 3 очка подряд и успешно подала на сет. Это уже пятый проиграный тай-брейк Элины в сезоне при двух выигранных.
В третьем сете интриги не ожидалось. Морально подавленная Свитолина по всем законам не должна была составить конкуренции воодушевленной Бузарнеску. Сет так и начался: румынка повела 3:0, но Свитолина сумела отыграть отставание и первой заработала четвертое очко. А дальше была настоящая жесть: Бузарнеску в одном из розыгрышей серьезно травмировалась и начала звать на помощь, а главный судья и Свитолина пытались хоть чем-то помочь до прихода медперсонала. Ситуация напомнила перелом Маттек-Сандс на Уимблдоне-2017. Душераздирающие зрелище.
Под бурные аплодисменты зрителей Михаэлу вывезли с корта на инвалидной коляске.
Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.— WTA (@WTA) 8 серпня 2018 р.
We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA
Триллер в Монреале закончился победой, но радости от этого не прибавилось. Ни в спортивном плане, ни чисто по-человечески. Можно, конечно, предполагать, что организм 30-летней румынки просто не выдержал второго турнира подряд.
В третьем круге Свитолина встретися с победительницей матча Конта – Азаренко.
Источник — Sport.ua
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все заслужено. наша на тоненького, але затащила
все заслужено. наша на тоненького, але затащила
Что до Элины, то, действительно, радостного мало. Разве что несколько раз прошел навылет кросс слева, который впервые прорезался у нее ровно год назад в Торонто. Но атакующий теннис, на который пытаются Свитолину переориентировать, не просматривается. Когда 5 лет играешь от обороны, добившись при этом неплохих результатов, очень тяжело ментально кардинально измениться. Элине все-таки давно не 14 лет. И снова не видно работы команды. Никакого плана на игру с бьющей левшой я вновь не увидел.
Дальше Конта/Азаренко, которые играют ночью. Разные по стилю соперницы, поэтому просто подождем результата их игры, чтобы говорить о шансах и тактике.
здоровья румынке и скорейшего восстановления...
жаль, что такая травма...
и повтор не показали...
видимо жестко подвернула ногу и очень сильный разрыв связок... Перелома быть не может в принципе, но связки - это очень неприятная штука...
Здоровья Микаеле.
жаль, что Элина её не обыграла в матче, который прошел без таких страшных травм...
Еліна
Ейси - 6 / подвійні помилки - 1
Відсоток першої подачі - 69%
Реалізація брейкпойнтів 5/6
Віннерси - 23 / невимушені помилки - 10
Хіба що біля сітки дуже слабко, і лише в кінцівці пару смешів пройшло в українки.
Для старту Світоліної досить добре, тим більше проти незручної суперниці, а далі подивимся.
Подальших успіхів Еліні.
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