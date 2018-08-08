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Монреаль. Бузарнеску травмировалась, Свитолина проходит дальше

Румынская теннисистка не сумела доиграть поединок против украинки из-за ужасной травмы

  • 08.08.2018 22:36
  • 3591 просмотр
  • 14 комментариев
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла у второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску (№20 WTA). В матче второго круга Открытого чемпионата Канады румынка получила травму в третьем сете.
 
Монреаль. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(5), 4:3 (отказ)
 
Старт первого сета выдался весьма странным. Бузарнеску была непохожа на себя и практически вчистую проиграла первые четыре гейма. Свитолина не делала ничего сверхъестественного, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать столь весомый задел. Румынка напомнила о себе только в пятом гейме, вчистую выиграв подачу украинки. Это был первый тревожный звоночек. До конца сета Элина больше своих подач не проигрывала, что и позволило довести партию до победы.
 
Во втором сете равная игра на корте продолжилась. Бузарнеску несколько раз феноменально приняла первую подачу Свитолиной, классно играла на выходах к сетке, но иногда и откровенно ошибалась в простейших ситуациях. Украинка была близка к тому, чтобы проиграть подачу в шестом гейме, но сумела защитить двойной брейкпоинт и в следующем гейме уже сама реализовала тройной брейкпоинт. К сожалению, преимущество украинки исчезло очень быстро и партия дошла до тай-брейка.
 
Украинка повела 3:1 с мини-брейком и держала 2 очка преимущества до счета 5:3. После этого румынка выиграла 3 очка подряд и успешно подала на сет. Это уже пятый проиграный тай-брейк Элины в сезоне при двух выигранных.
 
В третьем сете интриги не ожидалось. Морально подавленная Свитолина по всем законам не должна была составить конкуренции воодушевленной Бузарнеску. Сет так и начался: румынка повела 3:0, но Свитолина сумела отыграть отставание и первой заработала четвертое очко. А дальше была настоящая жесть: Бузарнеску в одном из розыгрышей серьезно травмировалась и начала звать на помощь, а главный судья и Свитолина пытались хоть чем-то помочь до прихода медперсонала. Ситуация напомнила перелом Маттек-Сандс на Уимблдоне-2017. Душераздирающие зрелище.
 
 
 
Под бурные аплодисменты зрителей Михаэлу вывезли с корта на инвалидной коляске.

Триллер в Монреале закончился победой, но радости от этого не прибавилось. Ни в спортивном плане, ни чисто по-человечески. Можно, конечно, предполагать, что организм 30-летней румынки просто не выдержал второго турнира подряд.

 
 
В третьем круге Свитолина встретися с победительницей матча Конта – Азаренко.
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 08.08.2018 22:38
    +3
    Жаль что травмой матч закончился...
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    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 08.08.2018 22:38
    +5
    Повтора травмы так и не дали, в прямом эфире на Элину смотрел в этом эпизоде!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 08.08.2018 22:40
    +4
    то наче в боксі техн. нокаут?) ну коротше наша перемогла і то добре. хоча хотілося б щоб перемогла по грі, а не завдяки травмі суперниці. тим не менше, наша вела 4:3 і вела наприкінці вже 30:0, якщо не помиляюсь.
    все заслужено. наша на тоненького, але затащила
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 08.08.2018 22:40
    +4
    Как то не поворачивается язык поздравлять Элю именно вот после такого окончания встречи, пожелаю успеха в следующем матче, и выздоровление бузе
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2018 22:43
    +1
    гра Еліни аніскілечки не краща порівняно з грунтово-травяним сезоном. Єдиний плюс це відсоток першої подачі, от в принципі і все
    Ссылка
    Chupakabra86
    online
    Chupakabra86, 08.08.2018 22:46
    +1
    viktor112007, 08.08.2018 22:40
    то наче в боксі техн. нокаут?) ну коротше наша перемогла і то добре. хоча хотілося б щоб перемогла по грі, а не завдяки травмі суперниці. тим не менше, наша вела 4:3 і вела наприкінці вже 30:0, якщо не помиляюсь.
    все заслужено. наша на тоненького, але затащила
    30:15 - на скриншоте видно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2018 22:46
    +6
    Бузарнеску жаль, но винить она может только сама себя. Ясно, что после возобновления карьеры хочется за оставшиеся в теннисе годы успеть всё, но порой за это приходится жестоко расплачиваться. Вот как сегодня. В 30 лет играть такое количество турниров - никаких сил не хватит. Организм не обманешь.
    Что до Элины, то, действительно, радостного мало. Разве что несколько раз прошел навылет кросс слева, который впервые прорезался у нее ровно год назад в Торонто. Но атакующий теннис, на который пытаются Свитолину переориентировать, не просматривается. Когда 5 лет играешь от обороны, добившись при этом неплохих результатов, очень тяжело ментально кардинально измениться. Элине все-таки давно не 14 лет. И снова не видно работы команды. Никакого плана на игру с бьющей левшой я вновь не увидел.
    Дальше Конта/Азаренко, которые играют ночью. Разные по стилю соперницы, поэтому просто подождем результата их игры, чтобы говорить о шансах и тактике.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 08.08.2018 22:48
    0
    Chupakabra86, 08.08.2018 22:46
    viktor112007, 08.08.2018 22:40 то наче в боксі техн. нокаут?) ну коротше наша перемогла і то добре. хоча хотілося б щоб перемогла по грі, а не завдяки травмі суперниці. тим не менше, наша вела 4:3 і вела наприкінці вже 30:0, якщо не помиляюсь.все заслужено. наша на тоненького, але затащила 30:15 - на скриншоте видно
    точно, звиняюсь)
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.08.2018 22:50
    +5
    хтось в сусідній темі писав про к-сть турнірів Бузи. В неї 33 турніри при тому, що у всіх решта плюс-мінус 20 . З топ-20 крім неї найбільше в Касаткіної - 26, але вона молода і фізично здорова, а в Халеп, для прикладу, всього 16. Так що рано чи пізно в Мікі так і закінчилось би
    Ссылка
    futmag61
    online
      futmag61, 08.08.2018 22:51
    +5
    Дивно, що на такому солідному турнірі, медики так мляво реагують на травму гравця, який кричить не своїм голосом від болю. Це ж не в Україні, а в Монреалі. В мене жах від організаціїї допомоги. А Світоліній респект, що надавала посильну допомогу, поки медики ходили на пиво.
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    Виталий Грин
      Виталий Грин, 08.08.2018 22:53
    +4
    впервые увидел такое - теннисистку вывозят на коляске с корта, в гипсе...
    здоровья румынке и скорейшего восстановления...
    жаль, что такая травма...
    и повтор не показали...
    видимо жестко подвернула ногу и очень сильный разрыв связок... Перелома быть не может в принципе, но связки - это очень неприятная штука...
    Здоровья Микаеле.
    жаль, что Элина её не обыграла в матче, который прошел без таких страшных травм...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2018 22:54
    +5
    Кстати, Элине респект за помощь румынке до прихода загулявшего врача. Так и должен себя вести настоящий человек и спортсмен.
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    ХТЗ
    online
      ХТЗ, 08.08.2018 22:56
    0
    Да травма может случиться и в 20 и в 25. Ее возраст тут ни при чем. В спорте травмы случаются. Увы.
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    vit-2
    online
      vit-2, 08.08.2018 23:08
    0
    Усі знають що Еліна традиційно на старті турнірів традиційно грає посередньо і лише потім набирає обертів. Сьогодні на корті була звичайна захисна Еліна минулих років, без агресивної гри в атаці. Не розділяю песимізму українських вболівальників щодо цієї гри, бо принаймі по статі Еліна була шикарна, особливо якщо зробити поправку на те що це стартова гра:

    Еліна
    Ейси - 6 / подвійні помилки - 1
    Відсоток першої подачі - 69%
    Реалізація брейкпойнтів 5/6
    Віннерси - 23 / невимушені помилки - 10

    Хіба що біля сітки дуже слабко, і лише в кінцівці пару смешів пройшло в українки.

    Для старту Світоліної досить добре, тим більше проти незручної суперниці, а далі подивимся.
    Подальших успіхів Еліні.
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