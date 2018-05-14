ШАРАПОВА: «Надаль – величайший в истории»

Сейчас и Рафаэль Надаль, и Мария Шарапова готовятся к турниру в Риме на этой неделе. Россиянка похвасталась тем, что провела тренировку с Надалем и назвала его величайшим игроком в истории:

«Две минуты на корте с величайшим в истории – Рафой Надалем. Это одна из целей на жизнь. Я так нервничала», - написала Шарапова.

Напомним, сегодня Рафаэль Надаль потерял первое место в рейтинге АТР, однако может вернуться на вершину уже через неделю, если выиграет турнир в Риме.