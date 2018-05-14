Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ШАРАПОВА: «Надаль – величайший в истории»

Мария Шарапова провела тренировку с Рафаэлем Надалем

  • 14.05.2018 15:42
  • 211 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сейчас и Рафаэль Надаль, и Мария Шарапова готовятся к турниру в Риме на этой неделе. Россиянка похвасталась тем, что провела тренировку с Надалем и назвала его величайшим игроком в истории:

«Две минуты на корте с величайшим в истории – Рафой Надалем. Это одна из целей на жизнь. Я так нервничала», - написала Шарапова.

Напомним, сегодня Рафаэль Надаль потерял первое место в рейтинге АТР, однако может вернуться на вершину уже через неделю, если выиграет турнир в Риме.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.