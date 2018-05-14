Рейтинг ATP. Роджер Федерер вновь на вершине

После Мастерса в Мадриде в первой десятке произошли несколько изменений. Снова на трон вернулся Роджер Федерер, который второй год подряд не участвует в грунтовом сезоне. Рафаэль Надаль, соответственно, опустился на вторую позицию. Полуфиналист Мадрида Кевин Андерсон обошел финалиста Доминика Тима, и теперь южноафриканец седьмой.

Добавим, что Федерер обновил свой же рекорд, который установил в феврале, став самой возрастной первой ракеткой мира (36 лет и 279 дней) в одиночном разряде в истории мировой классификации.



Рейтинг ATP





В Чемпионской гонке огромный рывок совершил триумфатор испанского Мастерса Александр Зверев (+3 позиции). Теперь он второй и проигрывает только Федереру. Доминик Тим поднялся на 5 позиций и теперь шестой, Кевин Андерсон – седьмой (+2 строчки).



Чемпионская гонка





Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:

Александр Долгополов – 54 (+3)

Сергей Стаховский – 130 (-3)

Илья Марченко – 272 (-1)