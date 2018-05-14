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Рейтинг ATP. Роджер Федерер вновь на вершине

Швейцарский теннисит обновил свой собственный рекорд

  • 14.05.2018 10:30
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

После Мастерса в  Мадриде в первой десятке произошли несколько изменений. Снова на трон вернулся Роджер Федерер, который второй год подряд не участвует в грунтовом сезоне. Рафаэль Надаль, соответственно, опустился на вторую позицию. Полуфиналист Мадрида Кевин Андерсон обошел финалиста Доминика Тима, и теперь южноафриканец седьмой.

Добавим, что Федерер обновил свой же рекорд, который установил в феврале, став самой возрастной первой ракеткой мира (36 лет и 279 дней) в одиночном разряде в истории мировой классификации.

Рейтинг ATP



В Чемпионской гонке огромный рывок совершил триумфатор испанского Мастерса Александр Зверев (+3 позиции). Теперь он второй и проигрывает только Федереру. Доминик Тим поднялся на 5 позиций и теперь шестой, Кевин Андерсон – седьмой (+2 строчки).

Чемпионская гонка



Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 54 (+3)
Сергей Стаховский – 130 (-3)
Илья Марченко – 272 (-1)

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Источник — Sport.ua

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