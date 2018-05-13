Мадрид. Зверев выиграл третий Мастерс в карьере

Александр Зверев стал победителем грунтового Мастерса в Мадриде. В финале 21-летний теннисист из Германии в двух сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима.
Мадрид. Финал
Александр Зверев (Германия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:4, 6:4
Зверев третий раз в карьере стал победителем турнира серии Мастерс (Рим-2017 и Монреаль-2017). Из нынеиграющих теннисистов только Рафаэль Надаль (31), Новак Джокович (30), Роджер Федерер (27) и Энди Маррей (14) имеют как минимум 3 победы на турнирах данной категории. Также Александр продлил свою победную серию на грунте до 9 матчей.
Доминик Тим, который на стадии 1/4 финала выбил Надаля, второй год подряд уступил в финале Мадрида. В прошлом сезоне австриец в главном матче не смог одолеть «короля грунта».
С новой недели Зверев продолжит занимать третье место в мировом рейтинге, а вот Тим опустится на одну позицию. Его обгонит Кевин Андерсон из ЮАР, который в Мадриде остановился в полуфинале.
Источник — Sport.ua
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