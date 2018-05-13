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Мадрид. Зверев выиграл третий Мастерс в карьере

В финале представитель Германии в двух сетах обыграл Доминика Тима из Австрии

  • 13.05.2018 21:39
  • 505 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев

Александр Зверев стал победителем грунтового Мастерса в Мадриде. В финале 21-летний теннисист из Германии в двух сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима.

Мадрид. Финал
Александр Зверев (Германия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:4, 6:4

Зверев третий раз в карьере стал победителем турнира серии Мастерс (Рим-2017 и Монреаль-2017). Из нынеиграющих теннисистов только Рафаэль Надаль (31), Новак Джокович (30), Роджер Федерер (27) и Энди Маррей (14) имеют как минимум 3 победы на турнирах данной категории. Также Александр продлил свою победную серию на грунте до 9 матчей.

Доминик Тим, который на стадии 1/4 финала выбил Надаля, второй год подряд уступил в финале Мадрида. В прошлом сезоне австриец в главном матче не смог одолеть «короля грунта».



С новой недели Зверев продолжит занимать третье место в мировом рейтинге, а вот Тим опустится на одну позицию. Его обгонит Кевин Андерсон из ЮАР, который в Мадриде остановился в полуфинале.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 13.05.2018 22:09
    0
    Молодец Саша, ему бы еще на шлемах начать уже показывать характер и серьезные результаты
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