Мадрид. Зверев выиграл третий Мастерс в карьере

Александр Зверев стал победителем грунтового Мастерса в Мадриде. В финале 21-летний теннисист из Германии в двух сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима.



Мадрид. Финал

Александр Зверев (Германия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:4, 6:4



Зверев третий раз в карьере стал победителем турнира серии Мастерс (Рим-2017 и Монреаль-2017). Из нынеиграющих теннисистов только Рафаэль Надаль (31), Новак Джокович (30), Роджер Федерер (27) и Энди Маррей (14) имеют как минимум 3 победы на турнирах данной категории. Также Александр продлил свою победную серию на грунте до 9 матчей.



Доминик Тим, который на стадии 1/4 финала выбил Надаля, второй год подряд уступил в финале Мадрида. В прошлом сезоне австриец в главном матче не смог одолеть «короля грунта».





С новой недели Зверев продолжит занимать третье место в мировом рейтинге, а вот Тим опустится на одну позицию. Его обгонит Кевин Андерсон из ЮАР, который в Мадриде остановился в полуфинале.