Стамбул. Бондаренко досрочно завершила выступления на турнире

Не такая она и звезда. Звезда это Федерер. Который даже в таком приклоном для тенниса возрасте шт...

Бедная Эля, замученная фотосессиями, даже потренироваться времени не остаётся. Так и на тренировк...

Свитолина словила свою зону комфорта и уже давно не стремиться улучшать свою игру. Так и на итого...

хапанула звёдочку...заболела.звёздная болезнь.реально в прошлом году верил,что ей по силам стать ...

После просмотра игры Марты на игру Элины без слез не глянешь, очень сдала в плане игры Элина, с т...

Стас, ти ж сам знаєш добре Еліну,- перший програний сет, два наступні виграні. Нічого нового.