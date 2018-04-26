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Стамбул. Бондаренко досрочно завершила выступления на турнире

Катерина Бондаренко отказалась от продолжения поединка против Полоны Херцог из-за травмы

  • 26.04.2018 16:23
  • 583 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Катерина Бондаренко
© Jimmie48 Photography. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира в Стамбуле. Во время матча второго круга против Полоны Херцог из Словении украинка получила повреждение и досрочно завершила борьбу.

Стамбул. 1-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Полона Херцог (Словения) – 2:6, 1:1 (отказ)

О степени серьезности травмы пока неизвестно, но Катерина снялась и с четвертьфинала парного разряда.

Полона Херцог в третьем круге сыграет против Светланы Кузнецовой из России.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    u6467u
      u6467u, 26.04.2018 16:27
    +1
    это мучения а не игра.Заканчивай Катя не позорься.
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