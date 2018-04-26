Стамбул. Бондаренко досрочно завершила выступления на турнире

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира в Стамбуле. Во время матча второго круга против Полоны Херцог из Словении украинка получила повреждение и досрочно завершила борьбу.
Стамбул. 1-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Полона Херцог (Словения) – 2:6, 1:1 (отказ)
О степени серьезности травмы пока неизвестно, но Катерина снялась и с четвертьфинала парного разряда.
Полона Херцог в третьем круге сыграет против Светланы Кузнецовой из России.
Источник — Sport.ua
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