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Штутгарт. Костюк вышла во второй раунд

15-летняя украинская теннисистка в двух сетах обыграла Антонию Лоттнер из Германии

  • 24.04.2018 13:59
  • 2605 просмотров
  • 15 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд грунтового Премьера в Штутгарте. В матче первого круга 15-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер.

Штутгарт. Первый круг
Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1

Первый сет обе теннисистки провели на высоком уровне. Поначалу украинка повела с брейком, но немка сумела сравнять счет, воспользовавшись замешательством Костю после падения на корте. При счете 4:4 Марта защитила свою подачу и заработала тройной сетбол на подаче Лоттнер. Этого было вполне достаточно, чтобы выиграть партию.

Во втором сете немка выглядела слабее, а Марта наоборот меньше ошибалась. Более того, у нее наладились дела с подачей. Это поспособствовало тому, что украинка сделала рывок 5:0, а потом, отдав одно очко, завершила матч победой.

Статистика матча

Костюк стала первой теннисисткой своего возраста, которая выиграла поединок в основной сетке турнира в Штутгарте с 1994 года. Последний раз это удавалось легендарной Мартине Хингис, которая тогда дошла до стадии 1/4 финала. Добавим, что для повторения данного достижения Марте нужно выиграть один матч.

Во втором раунде Костюк сыграет против победительницы матча Шарапова – Гарсия. В онлайн-рейтинге WTA 15-летняя украинка поднялась на 133 место.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Zeka Rogovchenko
    online
      Zeka Rogovchenko, 24.04.2018 14:05
    +6
    Интересно будет если попадет на Шарапову
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 24.04.2018 14:05
    +8
    з перемогою Марта,так и дали тримати.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.04.2018 14:07
    +2
    Хто там наступний? Шарапова?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 14:08
    +8
    Хорошая победа и вообще неплохой уровень тенниса. В первом сете, в том числе, и от Лоттнер. Наконец-то заработала первая подача Марты. 60% первой и 6 эйсов тому подтверждение. Теперь Костюк ждет вторая в жизни встреча с топ-теннисисткой. Будет ли это еще один мастер-класс, или нечто большее? Сама Марта в послематчевом интервью, по-моему, не покривила душой, сказав, что не знает, сможет ли дать бой звезде во втором круге.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 14:10
    +7
    В онлайн-рейтинге Марта уже 133-я. Отлично!
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 24.04.2018 14:11
    +4
    Браво Марта!!!
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    vvs46
    online
      vvs46, 24.04.2018 14:11
    +2
    Скорее всего следующей соперницей будет Гарсия. Шарапова сама говорила не в форме.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 24.04.2018 14:12
    +4
    И комментировать нечего. Просто на классе. Немка имела шансы зацепится за геймы в основном когда Марта давала слабину. Только Марта включалась и все возвращалось на свои места. Хотелось бы в 1\8 увидеть матч против Шараповой, но с Гарсией думаю будет не менее интересно. Это в четверг следующий матч, или завтра?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 24.04.2018 14:14
    +1
    Сейчас Марта уже 133 в рейтингу! Победа в следуещем раунде будет 125!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 14:15
    +2
    Vladislav Pohily, 24.04.2018 14:12
    Это в четверг следующий матч, или завтра?
    В четверг. Завтра будет доигрываться первый круг.
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    John Dah
      John Dah, 24.04.2018 14:26
    +2
    Очень уверенно! Браво МАРТА!
    хайлайт кто пропустил: https://youtu.be/AeO_uSdCU90
    Ссылка
    wowa_korn
    online
      wowa_korn, 24.04.2018 14:27
    0
    Неймовірно, в неповних 16 років зіграти з шараповою або гарсією .... Надіюсь, Роллан Гаррос надішле Марті wild card цього року
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 24.04.2018 14:32
    0
    Марта супер-молодчинка. Тримаємо кулаки за неі і надалі.

    Машу ну ні як у суперниці Костюк не хочу, щоб зайві емоціі проти ТОПа, хай і колишнього, не завадили украінці показати свій рівень тенісу.
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 24.04.2018 14:33
    +2
    wowa_korn, 24.04.2018 14:27
    Неймовірно, в неповних 16 років зіграти з шараповою або гарсією .... Надіюсь, Роллан Гаррос надішле Марті wild card цього року

    Не надішле. Марта єдиний свій дозволений вайлдкард на Гренд Слем вже використала на АО.
    Буде проходити кваліфікацію швидше за все.
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    B.Borg
    B.Borg, 24.04.2018 14:38
    +1
    Я думал, что Марта в сотню войдёт к осени, но, похоже, у неё другие скорости и масштабы. С немкой поиграла в кошки мышки в первом сете, чувствуя своё превосходство. Опять же в гостях неудобно перед своими позорить, потом вспомнила, что завтра рано вставать да и бельё ещё не глажено и быстро оформила немке отпускные. И всё это на фоне очень неплохого уровня игры, показанного Лоттнер. Тем ценнее победа. И снова БРАВО!!!
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