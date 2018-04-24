Штутгарт. Костюк вышла во второй раунд

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд грунтового Премьера в Штутгарте. В матче первого круга 15-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер.

Штутгарт. Первый круг

Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1

Первый сет обе теннисистки провели на высоком уровне. Поначалу украинка повела с брейком, но немка сумела сравнять счет, воспользовавшись замешательством Костю после падения на корте. При счете 4:4 Марта защитила свою подачу и заработала тройной сетбол на подаче Лоттнер. Этого было вполне достаточно, чтобы выиграть партию.

Во втором сете немка выглядела слабее, а Марта наоборот меньше ошибалась. Более того, у нее наладились дела с подачей. Это поспособствовало тому, что украинка сделала рывок 5:0, а потом, отдав одно очко, завершила матч победой.

Статистика матча

Костюк стала первой теннисисткой своего возраста, которая выиграла поединок в основной сетке турнира в Штутгарте с 1994 года. Последний раз это удавалось легендарной Мартине Хингис, которая тогда дошла до стадии 1/4 финала. Добавим, что для повторения данного достижения Марте нужно выиграть один матч.

Во втором раунде Костюк сыграет против победительницы матча Шарапова – Гарсия. В онлайн-рейтинге WTA 15-летняя украинка поднялась на 133 место.