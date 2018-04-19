Федерер вернется на турнире в Галле

Ранее Роджер Федерер объявил о том, что, как и в прошлом году, пропустит грунтовый сезон. Швейцарец хочет лучшей подготовиться к травяным турнирам.

Теперь же тренер Федерера Иван Любичич заявил, что его подопечный вернется в игру на турнире АТР-500 в Галле:

«В этом году Роджеру было легче принять решение о пропуске сезона на грунте. В 2017 году аналогичное решение сработало.

В прошлом году вопрос участия в «Ролан Гаррос» рассматривался до самого конца, Федерер очень расстроился, что ему пришлось пропустить турнир. На этот раз мы сразу решили, что Роджер играл слишком много, ему нужен перерыв. Он же не 18-летний юноша.

Федерер вернется на корт в Галле. Что касается участия в турнире в Штутгарте, мы еще не решили. В Майами он был уставшим, но кто знает, сумел бы он быстро восстановиться, если бы обыграл Коккинакиса?

Федерер всегда ответственно относился к своему календарю. Он взял паузу, когда всё складывалось хорошо. В такой ситуации принять подобное решение непросто».

Турнир в Галле пройдет с 18 по 25 июня. Федерер является действующим и 9-кратным чемпионом этих соревнований.