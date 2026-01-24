Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо не интересуется лучшим бомбардиром Лиги Конференций
Украина. Премьер лига
Динамо не интересуется лучшим бомбардиром Лиги Конференций

Нападающий не переедет в Украину

Динамо не интересуется лучшим бомбардиром Лиги Конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Ранее польский журналист Каспер Томчик проинформировал, что форвард польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу может продолжить карьеру в киевском «Динамо».

Контракт футболиста с польским клубом истекает 30 июня 2026 года и пока нет никаких признаков его продления, поскольку игрок пользуется большой популярностью на рынке.

Однако, как стало известно Sport.ua, информация Томчика не соответствует действительности, и «Динамо» не было заинтересовано в приобретении нападающего из ДР Конго. Польские источники добавляют, что футболист хочет получать высокую зарплату – один миллион евро в год, что почти невозможно для бюджета столичного клуба.

Скорее всего, слухи об интересе украинского клуба к Пулулу подогревает агент африканца, пытающийся таким образом получить лучшие условия от заинтересованных сторон.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, записав на свой счет восемь результативных ударов.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
