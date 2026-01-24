ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха

Талантливый украинский вингер Назар Бондарь продолжит карьеру в составе львовских «Карпат». Об этом сообщила пресс-служба команды Премьер-лиги.

Бондарь родился 18 января 2007-го в Нежине, что на Черниговщине. Назар начал заниматься футболом в местной школе, а затем перешел в академию киевского «Динамо». После этого футболист подписал контракт с «Рухом».

В составе «желто-черных» вингер провел 33 поединка в рамках чемпионата Украины U-19, где отличился тремя голами и четырьмя ассистами. Кроме того, Бондар сыграл два матча в Юношеской лиге УЕФА.

Назар присоединится к команде U-19, где сможет прогрессировать и получать регулярную игровую практику.

Бондарь имеет в своем активе десять игр в составе сборной Украины U-17, где забил два гола. Участвовал на чемпионате Европы U-17.