Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 12:57 |
677
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха

Украинский вингер Назар Бондарь сменил один львовский клуб на другой

24 января 2026, 12:57 |
677
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха
ФК Карпаты Львов. Назар Бондарь

Талантливый украинский вингер Назар Бондарь продолжит карьеру в составе львовских «Карпат». Об этом сообщила пресс-служба команды Премьер-лиги.

Бондарь родился 18 января 2007-го в Нежине, что на Черниговщине. Назар начал заниматься футболом в местной школе, а затем перешел в академию киевского «Динамо». После этого футболист подписал контракт с «Рухом».

В составе «желто-черных» вингер провел 33 поединка в рамках чемпионата Украины U-19, где отличился тремя голами и четырьмя ассистами. Кроме того, Бондар сыграл два матча в Юношеской лиге УЕФА.

Назар присоединится к команде U-19, где сможет прогрессировать и получать регулярную игровую практику.

Бондарь имеет в своем активе десять игр в составе сборной Украины U-17, где забил два гола. Участвовал на чемпионате Европы U-17.

По теме:
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил испанца из четвертого дивизиона
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Рух Львов Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24 января 2026, 08:26 8
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян

Мэр Киева – об энергетическом коллапсе в столице

Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Футбол | 24 января 2026, 07:41 6
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу

У Луческу серьезные проблемы со здоровьем

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
Футбол | 24.01.2026, 12:27
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Футбол | 23.01.2026, 17:08
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 15:15
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 20
Другие виды
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем