Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо упрекнул нынешних футболистов киевского клуба
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 11:57 |
149
0

Легенда Динамо упрекнул нынешних футболистов киевского клуба

Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов недоволен отношением к игре молодых игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо», обладатель Золотого мяча Игорь Беланов поделился мнением относительно нынешнего уровня команды, отношения футболистов и славного прошлого «бело-синих»:

«Я счастлив, что благодаря моим партнерам по «Динамо» и сборной СССР мне удалось получить такую почетную награду от France Football. К сожалению, сейчас наш футбол по известным причинам переживает не лучшие времена, да и отношение нынешних молодых ребят из «Динамо» к требованиям игры миллионов уже не такое, как раньше.

Некоторые даже не знают о своих предшественниках, которые защищали цвета этой легендарной команды 30-40 лет назад. Обидно, ведь преемственность поколений должна быть в каждом клубе. И сейчас все по-другому.

К сожалению, вклад моего поколения в клубную историю помнят разве что болельщики со стажем и ветераны футбола. С годами, похоже, все обесценилось...

О чем можно говорить, если зайдя в клубный магазин «Динамо» в столице меня осчастливили тем, что сделали скидку в размере 10% на приобретение фирменной сумки с буквой «Д». В тот момент на душе стало как-то горько.

Только не подумайте, что я жалеюсь. Нет. Поверьте, дело совсем не в материальном факторе, ведь я могу себе позволить купить ту или иную вещь даже за полную цену. Дело в другом – в отношении.

Каждый из моих одноклубников в «Динамо» в свое время сделал многое для славной истории клуба, и это не должно забываться. Я постоянно общаюсь с Блохиным, Михайличенко, Заваровым, Бессоновым, Демьяненко – своими товарищами по команде, которые, как и я, настроены только на положительные дела в футболе.

Лично мне всегда приятно бывать с «Золотым мячом» среди детей, мечтающих стать футбольными звездами. Это добрая и почетная миссия», – подытожил Беланов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Беланов
Николай Тытюк Источник: UA-Football
