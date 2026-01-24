Кейн совсем немного отстает от рекордного графика Левандовски в Бундеслиге

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн имеет в активе 21 гол после 18 сыгранных туров в чемпионате Германии.

Бундеслига предлагает сравнить результативность англичанина в этом сезоне и польского форварда Роберта Левандовски в сезоне 2020/21, в котором он установил рекорд турнира, забив 41 гол.

После 18 сыгранных туров того сезона поляк отличился 23 забитыми мячами, что всего на 2 превосходит текущее бомбардирское наследие Кейна.

Продолжить погоню за рекордом Кейн попытается уже сегодня в матче 19-го тура, в котором Бавария будет принимать Аугсбург.