Кейн совсем немного отстает от рекордного графика Левандовски в Бундеслиге
Сможет ли английский нападающий Баварии установить новое достижение в чемпионате Германии?
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн имеет в активе 21 гол после 18 сыгранных туров в чемпионате Германии.
Бундеслига предлагает сравнить результативность англичанина в этом сезоне и польского форварда Роберта Левандовски в сезоне 2020/21, в котором он установил рекорд турнира, забив 41 гол.
После 18 сыгранных туров того сезона поляк отличился 23 забитыми мячами, что всего на 2 превосходит текущее бомбардирское наследие Кейна.
Продолжить погоню за рекордом Кейн попытается уже сегодня в матче 19-го тура, в котором Бавария будет принимать Аугсбург.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «Полесья» вновь пожаловался на тяжелый календарь
Тайсон Фьюри требует трилогии с украинцем