  4. Кейн совсем немного отстает от рекордного графика Левандовски в Бундеслиге
24 января 2026, 12:26 |
Кейн совсем немного отстает от рекордного графика Левандовски в Бундеслиге

Сможет ли английский нападающий Баварии установить новое достижение в чемпионате Германии?

Кейн совсем немного отстает от рекордного графика Левандовски в Бундеслиге
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн имеет в активе 21 гол после 18 сыгранных туров в чемпионате Германии.

Бундеслига предлагает сравнить результативность англичанина в этом сезоне и польского форварда Роберта Левандовски в сезоне 2020/21, в котором он установил рекорд турнира, забив 41 гол.

После 18 сыгранных туров того сезона поляк отличился 23 забитыми мячами, что всего на 2 превосходит текущее бомбардирское наследие Кейна.

Продолжить погоню за рекордом Кейн попытается уже сегодня в матче 19-го тура, в котором Бавария будет принимать Аугсбург.

pol-55
При тому що на Левандовського грала вся команда,а Кейн грає на команду ще і встигає забивати.
