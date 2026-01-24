Ворскла может усилиться полузащитниками Динамо и Александрии

Полтавская «Ворскла» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Первой лиги и ведет активную работу над усилением состава. Команда занимается под руководством временного наставника Валерия Куценко.

Полтавский клуб пригласил на просмотр двоих полузащитников – 19-летнего Даниила Ищенка, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», и 20-летнего Илью Баденко из «Александрии».

На данный момент «Ворскла» не может регистрировать новых игроков из-за наличия трансферного бана, однако Куценко продолжает интересоваться теми, кто может усилить команду:

«Вы же сами понимаете, у нас есть трансферный бан, но руководство сказало, чтобы ребята, которых мы хотели посмотреть, приехали на просмотр», – заявил ранее наставник.

В нынешнем сезоне Ищенко провел 14 матчей в составе «Динамо» U-19, забил один гол и отдал два ассиста. В активе Баденко – девять игр во Второй лиге за «Александрию-2».