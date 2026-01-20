Украинский клуб из Первой лиги не сможет усилиться из-за трансферного бана

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы» Валерий Куценко признался, что его команда будет рассчитывать только на тех футболистов, которые сейчас находятся в обойме.

Причины – трансферный бан от ФИФА из-за задолженности перед бывшими игроками полтавского клуба.

– Все сборы проведем дома, в Полтаве. Запланирован ряд контрольных матчей. Мы не можем сейчас куда-нибудь поехать, играть турниры. Конечно, я думаю, что и команде и ребятам было бы хорошо, если бы мы поехали на Западную Украину где-то на 10-12 дней. Однако мы сами понимаем, в какое время живем.

Главное, что в Полтаве у нас есть возможность, есть деньги на подготовку полей, где можно выполнять все запланированные задачи.

– Вы уже примерно знаете количество футболистов, которые будут на сборах?

– Те, кто остались. Вы же сами понимаете, у нас есть трансферный бан, но руководство сказало, чтобы ребята, которых мы хотели посмотреть, приехали на просмотр. Думаю, будет где-то 25-27 футболистов, не больше.

– Какие позиции нуждаются в усилении?

– Да, знаете, как всегда – хочется хотя бы по одному игроку на каждую позицию. Однако мы понимаем, что сейчас зима, это не лето. Летом у ребят истекают контракты, тогда можно пригласить больше футболистов на просмотр.

Контракты обычно подписывают на год, а зимой с хорошими игроками редко кто-то расстается среди клубов, – рассказал Куценко.

«Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от четвертого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, составляет 13 пунктов.