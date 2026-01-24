Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я не знал, какой он руководитель, но был удивлен»

Украинский специалист Виталий Пономарев похвалил генерального директора ЛНЗ Василия Каюка, который и пригласил его в расположение «фиолетовых».

– Я правильно понимаю, что это главная кандидатура, лоббировавшая фактически вас в ЛНЗ?

– Возможно, потому что мы работали вместе в «Движении». Он, правда, в КЗ «Рух» работал, я в основной команде, но мы пересекались, общались, это была его идея. Затем мы встретились с президентом клуба, обсудили все моменты.

Я сказал свои требования, потому что нужно, по-моему, сразу договариваться, чтобы не было потом недоразумений определенных. И мне там сейчас очень комфортно работается, потому что мы на одной волне все трое и Василий Васильевич делает очень серьезный объем работы. Поэтому да, он лоббировал, скорее всего, меня.

– Генеральный менеджер ЛНЗ управляет деньгами владельца, миллионами долларов. И когда генеральному менеджеру 26 лет – для мирового футбола это что-то необычное. Как он справляется?

– Я откровенно вам скажу, что я также не знал, какой он руководитель, как он будет руководить такой серьезной структурой, как футбольный клуб.

Но уже когда я пришел туда и видел, как он это делает – я был, честно скажу, приятно удивлен, потому что очень много людей – и клуб, и академия, и основная команда, U-19, менеджмент, работники клуба – и он очень хорошо управляет ими, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.