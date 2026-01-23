ФОТО. Новая девушка звезды Реала – просто топ. Свежие огненные снимки
Трент – настоящий счастливчик
Возлюбленная защитника «Реала» Трента Александера-Арнольда, модель Эстелль Бенке, ярко начала 2026 год, представив стильный образ в духе современного минимализма.
24-летняя Бенке отличается утонченной внешностью, природной элегантностью и выразительными чертами лица.
В начале 2026 года она представила новый стильный образ, выполненный в сдержанной цветовой гамме с акцентом на скульптурные силуэты и струящиеся ткани, подчеркнув фигуру без излишней откровенности.
Трент Александер-Арнольд и Эстелль Бенке начали встречаться в прошлом году.
