  ФОТО. Новая девушка звезды Реала – просто топ. Свежие огненные снимки
23 января 2026, 17:40 |
ФОТО. Новая девушка звезды Реала – просто топ. Свежие огненные снимки

Трент – настоящий счастливчик

23 января 2026, 17:40 |
ФОТО. Новая девушка звезды Реала – просто топ. Свежие огненные снимки
Instagram. Эстелль Бенке и Трент Александер-Арнольд

Возлюбленная защитника «Реала» Трента Александера-Арнольда, модель Эстелль Бенке, ярко начала 2026 год, представив стильный образ в духе современного минимализма.

24-летняя Бенке отличается утонченной внешностью, природной элегантностью и выразительными чертами лица.

В начале 2026 года она представила новый стильный образ, выполненный в сдержанной цветовой гамме с акцентом на скульптурные силуэты и струящиеся ткани, подчеркнув фигуру без излишней откровенности.

Трент Александер-Арнольд и Эстелль Бенке начали встречаться в прошлом году.

