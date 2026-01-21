Тренер Челси отреагировал на слухи об уходе ключевого игрока

Наставник «Челси» Лиэм Росеньор высказался по поводу слухов о вероятном трансфере Энцо Фернандеса.

Ранее в прессе появились сведения, что аргентинский хавбек раздумывает над уходом из команды после отставки Энцо Марески. Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет «ПСЖ».

«Эти разговоры не имеют для меня значения. Вокруг исполнителей мирового уровня неизбежно возникают слухи, на которые невозможно повлиять.

За все время нашего сотрудничества Энцо демонстрировал исключительный профессионализм. Несмотря на плохое самочувствие в субботу, его выступление [против «Брентфорда»] меня по–настоящему впечатлило.

Он остается частью «Челси». Я рассчитываю на наше продуктивное взаимодействие как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.

Энцо обладает феноменальными способностями, великолепной техникой и высокой работоспособностью. Он способен эффективно завершать атаки, забивать голы и нести угрозу в чужой штрафной, действуя на позиции атакующей «восьмерки» или «десятки».

Моя задача – выстроить игру на этой позиции. Важен не только он сам, но и его синергия с партнерами. Фернандес также может располагаться глубже в роли «шестерки», что он блестяще доказал в поединке против «Арсенала».

Я не сторонник строгих амплуа. На протяжении своей тренерской деятельности я часто задействовал футболистов на различных участках поля», – подчеркнул Росеньор.