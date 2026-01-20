Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пять футболистов U-19 имеют шанс закрепиться в первой команде Динамо

Тарас Михавко выделил Суркиса-младшего, Герича, Осипенко, Пономаренко и Захарченко

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко назвал пятерых талантливых игроков с U-19, которые имеют шанс закрепиться в первой команде «бело-синих»:

«Есть пацаны, с которыми я играл в U-19. С Пономаренко, Захарченко, Осипенко, Вячеславом Суркисом, Геричем. Я видел, что они выделяются и имеют перспективу.

Когда они пришли в первую команду, я сразу понял, что они обладают теми качествами, чтобы проявить себя и играть в стартовом составе. Это хорошие ребята и футболисты», – признался Михавко.

Форвард Матвей Пономаренко провел 11 матчей за первую команду, в которых забил четыре гола. В активе защитника Владислава Захарченко семь игр.

Вингер Владислав Герич забил два гола в 12 играх во время аренды в составе одесского «Черноморца».

Полузащитник Кирилл Осипенко (15 матчей, 4 гола, 3 ассиста за U-19) и голкипер Вячеслав Суркис (20 матчей, 10 пропущенных, 11 игр «на ноль» за U-19) в составе первой команды «Динамо» в нынешнем сезоне еще не играли.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Тарас Михавко Вячеслав Суркис Владислав Герич Кирилл Осипенко Матвей Пономаренко Владислав Захарченко
Николай Тытюк Источник: Игорь Циганик
Комментарии 0
