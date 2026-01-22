Известный тренер: «Динамо не хватает таких игроков. Нужно найти баланс»

Известный тренер Олег Дулуб назвал главную проблему киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что «бело-синим» не хватает опытных исполнителей.

– Видите ли вы в нынешнем составе Динамо откровенных «пассажиров», не соответствующих уровню клуба?

– Ой, хороший вопрос (смеется). Знаете, я еще раз повторюсь: Динамо – это бренд. В футбол играют не имена, а команды. СК Полтава обыграла Динамо (2:1), потому что была сильнее как команда. Все зависит от того, сможет ли тренер объединить игроков за шесть недель сборов.

Явно не хватает опытных игроков уровня Ярмоленко, Буяльского, Караваева, которые поведут команду за собой. Необходимо найти правильный баланс. Скорее всего, акцент будет сделан на сыгранность игроков, введение молодой крови и ее сочетание с опытными «волками», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.