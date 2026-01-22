Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер: «Динамо не хватает таких игроков. Нужно найти баланс»
Украина. Премьер лига
Известный тренер: «Динамо не хватает таких игроков. Нужно найти баланс»

Олег Дулуб назвал главную проблему киевского «Динамо»

Известный тренер: «Динамо не хватает таких игроков. Нужно найти баланс»
ФК Динамо Киев.

Известный тренер Олег Дулуб назвал главную проблему киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что «бело-синим» не хватает опытных исполнителей.

– Видите ли вы в нынешнем составе Динамо откровенных «пассажиров», не соответствующих уровню клуба?

– Ой, хороший вопрос (смеется). Знаете, я еще раз повторюсь: Динамо – это бренд. В футбол играют не имена, а команды. СК Полтава обыграла Динамо (2:1), потому что была сильнее как команда. Все зависит от того, сможет ли тренер объединить игроков за шесть недель сборов.

Явно не хватает опытных игроков уровня Ярмоленко, Буяльского, Караваева, которые поведут команду за собой. Необходимо найти правильный баланс. Скорее всего, акцент будет сделан на сыгранность игроков, введение молодой крови и ее сочетание с опытными «волками», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца
Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
ЯРМОЛЕНКО: «Я всегда рад играть за сборную, но прежде всего – Динамо»
Олег Дулуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Spaceman
Дулуб вже задовбав, як Сабо,..Займайся Нивою,поки не вигнали..
