WhiteBIT иссборная Украины по футболу продолжают сотрудничество

Крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT продолжила сотрудничество с Национальной сборной Украины по футболу. В рамках нового трехлетнего соглашения WhiteBIT получает статус титульного партнера и размещает свой логотип на тренировочной форме сборной. Это закрепляет стратегическую интеграцию бренда в ежедневную деятельность команды и обеспечивает неразрывную связь WhiteBIT с идентичностью главной команды страны во время подготовки к матчам, открытым тренировкам и во всем медиаконтенте на пути к Чемпионату мира 2026 года.

Для WhiteBIT и УАФ это сотрудничество выходит за рамки классического спонсорства – это объединение национального духа и передовых технологий. В предыдущие годы партнеры уже доказали, что украинский болельщик — один из самых прогрессивных в мире. Внедрение оплаты билетов на домашние матчи Сборной в криптовалюте стало успешным опытом, подтвердившим готовность и интерес фан-сообщества к современным Web3-решениям.

В течение следующего трехлетнего этапа стороны планируют:

Усиление присутствия бренда: интеграция логотипа WhiteBIT как титульного партнера в официальную экипировку сборной для тренировок и подготовительных сборов.

Развитие цифровой экосистемы: продолжение работы над Сборной виртуальной фан-зоной, добавление новых интерактивных активностей и уникальных криптпредложений для болельщиков по всему миру.

Масштабирование платежей: расширение возможностей оплаты криптовалютой, в том числе интеграция платежных решений в официальный фан-шоп Сборной Украины.

Web3-инновации: внедрение новых технологических сервисов, которые сделают взаимодействие болельщиков с командой еще более современной и более близкой.

«Партнерство с Национальной сборной по футболу для WhiteBIT выходит за рамки обычного бизнес-решения — как компания с украинскими корнями, мы считаем это своим долгом. Поддерживая главную команду страны, мы поддерживаем всю Украину, ведь футбол объединяет миллионы людей и на стадионах, и в каждом доме. Для нас честь в статусе титульного партнера сборной быть представленными на тренировочной форме команды и сопровождать игроков на каждом этапе подготовки. Наша цель — внедрять технологические решения, сближающие фанатов со Сборной, где бы они ни находились. Мы продолжаем инвестировать в украинский футбол, потому что верим в его несокрушимую силу и наши общие победы на мировой арене», - отметил основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул стратегическое значение сотрудничества: «Национальная сборная Украины – это миллионная аудитория болельщиков во всем мире. Партнерство с WhiteBIT – это сочетание традиций украинского футбола с современными цифровыми решениями, что позволяет быть ближе к болельщикам. Мы рады приветствовать WhiteBIT как титульного партнера сборной и уверены, что это открывает новые возможности и перспективы».

Новый этап сотрудничества станет важным шагом в поддержке сборной во время заключительного этапа отбора в Чемпионат мира 2026. WhiteBIT остается надежным партнером главной команды страны, объединяя спорт, инновации, криптовалюты и неизменную поддержку украинских талантов.