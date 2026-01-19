Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhiteBIT иссборная Украины по футболу продолжают сотрудничество
Другие новости
19 января 2026, 13:37 | Обновлено 19 января 2026, 15:39
5021
0

WhiteBIT иссборная Украины по футболу продолжают сотрудничество

Криптобиржа повышает статус титульного партнера

19 января 2026, 13:37 | Обновлено 19 января 2026, 15:39
5021
0
WhiteBIT иссборная Украины по футболу продолжают сотрудничество

Крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT продолжила сотрудничество с Национальной сборной Украины по футболу. В рамках нового трехлетнего соглашения WhiteBIT получает статус титульного партнера и размещает свой логотип на тренировочной форме сборной. Это закрепляет стратегическую интеграцию бренда в ежедневную деятельность команды и обеспечивает неразрывную связь WhiteBIT с идентичностью главной команды страны во время подготовки к матчам, открытым тренировкам и во всем медиаконтенте на пути к Чемпионату мира 2026 года.

Для WhiteBIT и УАФ это сотрудничество выходит за рамки классического спонсорства – это объединение национального духа и передовых технологий. В предыдущие годы партнеры уже доказали, что украинский болельщик — один из самых прогрессивных в мире. Внедрение оплаты билетов на домашние матчи Сборной в криптовалюте стало успешным опытом, подтвердившим готовность и интерес фан-сообщества к современным Web3-решениям.

В течение следующего трехлетнего этапа стороны планируют:

Усиление присутствия бренда: интеграция логотипа WhiteBIT как титульного партнера в официальную экипировку сборной для тренировок и подготовительных сборов.
Развитие цифровой экосистемы: продолжение работы над Сборной виртуальной фан-зоной, добавление новых интерактивных активностей и уникальных криптпредложений для болельщиков по всему миру.
Масштабирование платежей: расширение возможностей оплаты криптовалютой, в том числе интеграция платежных решений в официальный фан-шоп Сборной Украины.
Web3-инновации: внедрение новых технологических сервисов, которые сделают взаимодействие болельщиков с командой еще более современной и более близкой.
«Партнерство с Национальной сборной по футболу для WhiteBIT выходит за рамки обычного бизнес-решения — как компания с украинскими корнями, мы считаем это своим долгом. Поддерживая главную команду страны, мы поддерживаем всю Украину, ведь футбол объединяет миллионы людей и на стадионах, и в каждом доме. Для нас честь в статусе титульного партнера сборной быть представленными на тренировочной форме команды и сопровождать игроков на каждом этапе подготовки. Наша цель — внедрять технологические решения, сближающие фанатов со Сборной, где бы они ни находились. Мы продолжаем инвестировать в украинский футбол, потому что верим в его несокрушимую силу и наши общие победы на мировой арене», - отметил основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул стратегическое значение сотрудничества: «Национальная сборная Украины – это миллионная аудитория болельщиков во всем мире. Партнерство с WhiteBIT – это сочетание традиций украинского футбола с современными цифровыми решениями, что позволяет быть ближе к болельщикам. Мы рады приветствовать WhiteBIT как титульного партнера сборной и уверены, что это открывает новые возможности и перспективы».

Новый этап сотрудничества станет важным шагом в поддержке сборной во время заключительного этапа отбора в Чемпионат мира 2026. WhiteBIT остается надежным партнером главной команды страны, объединяя спорт, инновации, криптовалюты и неизменную поддержку украинских талантов.

По теме:
Склоним головы. Два года назад на войне погиб 27-летний футбольный рефери
Умер экс-капитан и тренер Зирки, отец рефери ФИФА
Склоним головы. Историк, «поджигатель «Жовтня», фанат погиб под Бахмутом
футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Биатлон | 18 января 2026, 16:37 8
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции

Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Теннис | 19 января 2026, 10:49 4
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026

Юлия уступила Айле Томлянович на старте основной сетки мейджора в Мельбурне

ВИДЕО. Эндрик – игрок матча. Лион с ассистом бразильца набрал три балла
Футбол | 19.01.2026, 12:44
ВИДЕО. Эндрик – игрок матча. Лион с ассистом бразильца набрал три балла
ВИДЕО. Эндрик – игрок матча. Лион с ассистом бразильца набрал три балла
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 12
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем