  4. Бар ЛИН: «Это противостояние дало нам много полезной информации»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 12:54 |
Бар ЛИН: «Это противостояние дало нам много полезной информации»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Мидтьюлланда»

Бар ЛИН: «Это противостояние дало нам много полезной информации»
ФК Кривбасс. Бар Лин

Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин прокомментировал спарринг, в котором криворожская команда со счетом 0:3 уступила «Мидтьюлланду»:

Как можешь прокомментировать первый матч в новом году?

– Да, это был наш первый поединок на сборах. Конечно, мы рассчитывали на лучший результат, но нужно понимать – это только первая игра. У нас было всего четыре-пять тренировок до этого. В то же время уже заметно, что мы стали лучше в коммуникации, улучшилось командное взаимодействие. И я уверен, что мы обязательно станем сильнее.

Команда играла под давлением и при серьезных физических нагрузках. Вы это почувствовали сегодня?

– Да, безусловно. Тренировочные сборы существенно отличаются от матчей чемпионата. Мы очень интенсивно работаем, и иногда выходим на игры не такими свежими, как в УПЛ. Но это наш путь к прогрессу – чтобы стать лучше физически, технически и улучшить командную химию.

Что можете сказать об игре соперника?

– Соперник имеет много сильных качеств, но, думаю, мы и сами продемонстрировали немало положительных моментов в матче против очень хорошей команды. Это противостояние дало нам много полезной информации, из которой мы можем сделать выводы, научиться и стать сильнее. Все еще впереди, я уверен.

Мидтьюлланд товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен Бар Лин
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
