Капитан Барселоны близок к трансферу в Жирону. Соглашение достигнуто
Марк-Андре тер Штеген согласился сменить клуб
Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласился на переход в «Жирону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний капитан испанского гранда дал добро на смену клуба. «Сине-гранатовые» и «Жирона» ведут переговоры, стороны уже приближаются к сделке по аренде немца.
Марк-Андре тер Штеген провел всего лишь один матч в текущем сезоне, большую его часть пропустив из-за травмы. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что тренер «Жироны» объявил трансферные планы на зиму.
🚨🔴⚪️ Girona are closing in on deal to sign Marc André ter Stegen on loan deal!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Total agreement with the German GK who said YES to Girona. ✅
There are details to clarify with Barcelona on loan move. Girona, hopeful to get it done next week.
Deal close, as @Nilsola10 reports. pic.twitter.com/1tuzBlZTTt
