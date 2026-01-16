Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Барселоны близок к трансферу в Жирону. Соглашение достигнуто
Испания
16 января 2026, 16:00 | Обновлено 16 января 2026, 16:01
Марк-Андре тер Штеген согласился сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласился на переход в «Жирону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний капитан испанского гранда дал добро на смену клуба. «Сине-гранатовые» и «Жирона» ведут переговоры, стороны уже приближаются к сделке по аренде немца.

Марк-Андре тер Штеген провел всего лишь один матч в текущем сезоне, большую его часть пропустив из-за травмы. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Жироны» объявил трансферные планы на зиму.

Барселона трансферы Жирона аренда игрока Марк-Андре тер Штеген трансферы Ла Лиги Владислав Крапивцов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Falko
Запасний(с)?
Ответить
0
