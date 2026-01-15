Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Бразилии выбыл на 2 месяца из-за травмы. Тренер подтвердил
Англия
15 января 2026, 20:18 |
558
0

Форвард сборной Бразилии выбыл на 2 месяца из-за травмы. Тренер подтвердил

Ришарлисон повредил подколенное сухожилие

15 января 2026, 20:18 |
558
0
Форвард сборной Бразилии выбыл на 2 месяца из-за травмы. Тренер подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон травмировал подколенное сухожилие, сообщил главный тренер «шпор» Томас Франк.

По словам коуча, 28-летний футболист пропустит ближайшие 7-8 недель из-за этого повреждения.

В сезоне 2025/26 Ришарлисон провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В июне 2025 года Ришарлисон впервые стал отцом.

По теме:
ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ
Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока
Ришарлисон травма травма колена Тоттенхэм Томас Франк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Футбол | 15 января 2026, 03:27 3
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе

Арбелоа выделил игру бразильца

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 18
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15.01.2026, 16:40
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Футбол | 15.01.2026, 20:08
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем