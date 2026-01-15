Форвард сборной Бразилии выбыл на 2 месяца из-за травмы. Тренер подтвердил

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон травмировал подколенное сухожилие, сообщил главный тренер «шпор» Томас Франк.

По словам коуча, 28-летний футболист пропустит ближайшие 7-8 недель из-за этого повреждения.

В сезоне 2025/26 Ришарлисон провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В июне 2025 года Ришарлисон впервые стал отцом.