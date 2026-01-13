Ротань может отправить защитника Полесья во вторую команду

Защитник житомирского «Полесья» Анди Хандрой может отправиться во вторую команду по решению главного тренера Руслана Ротаня. Об этом сообщили ТаТоТаке.

Из-за высокой конкуренции на правом фланге обороны наставник «волков» рассматривает вариант, при котором 26-летний футболист будет получать регулярную игровую практику во Второй лиге, где выступает «Полесье-2».

В составе житомирского клуба на контрактах находятся сразу четыре правых защитника – Хандрой, Никита Кравченко, Лукас Тейлор и Гио Майсурадзе.

Хандрой перебрался в чемпионат Украины из албанского «Партизани» в январе прошлого года за 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне провел пять игр за житомирский клуб – три матча в Премьер-лиге и дважды выходил на поле в поединках Лиги конференций.

Контракт албанского защитника истекает в декабре 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро. В активе Анди две игры за сборную Албании.