  4. Украинский вратарь сообщил, что его не устраивает в Маккаби
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 14:01 |
В 20-ти поединках за свою команду Георгий Ермаков 10 раз сохранил свои ворота на замке

07 января 2026, 14:01 |
Маккаби Хайфа. Георгий Ермаков

Георгий Ермаков, который в прошлом чемпионате УПЛ стал лучшим вратарем сезона, сейчас удачно выступает за «Маккаби» из Хайфы, застолбив за собой пост номер один. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал о нынешнем карьерном пути, сообщив, в частности, что его не устраивает.

– Меня пока не устраивает место в турнирной таблице нашей команды, в остальном все отлично, – сказал Ермаков. – В нынешнем сезоне у нас идет период перестройки, поскольку, если сравнить с минувшим сезоном, то в коллектив пришло 15 новых футболистов и большинство из них сейчас игроки основного состава.

Пока мы стремимся к тому, чтобы выглядеть одним целым. Футбольные люди понимают, что для этого нужно определенное время. Есть зарождение, развитие, становление и пик. В менеджменте «Маккаби» наверняка это знали, чтобы идти на такой шаг. Поэтому мы сейчас на пути к своей лучшей игре и результатам.

Георгий Ермаков Маккаби Хайфа Украинская Премьер-лига
