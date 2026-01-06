Италия06 января 2026, 19:05 | Обновлено 06 января 2026, 19:07
443
0
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии
Во вторник, 6 января, проходит матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой».
Поединок принимает стадион «Виа дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Лечче – Рома – 0:0
Голы:
