Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 января 2026, 19:05 | Обновлено 06 января 2026, 19:07
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

Во вторник, 6 января, проходит матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой».

Поединок принимает стадион «Виа дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Рома – 0:0

Голы:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
