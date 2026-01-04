Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-нападающий лидера Первой лиги определился, где хочет продолжить карьеру
Украина. Первая лига
Экс-нападающий лидера Первой лиги определился, где хочет продолжить карьеру

Андрей Андрейчук намерен попробовать себя за границей

ФК Буковина. Андрей Андрейчук

Андрей Андрейчук, который зимой прекратил сотрудничество с «Буковиной», намерен продолжить карьеру в Европе, сообщает UA-Футбол.

Экс-нападающий одного из лидеров Первой лиги уже работает со своим агентом над этой задачей. Есть ли у Андрейчука конкретные предложения, источник не уточняет.

С 1 января 2026 года Андрейчук находится в статусе свободного агента, прекратив по обоюдному согласию сотрудничество с «Буковиной».

В первой части текущего сезона Андрейчук сыграл за «желто-черных» 17 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

