Англия04 января 2026, 20:27 | Обновлено 04 января 2026, 20:33
204
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити
Хозяева поля на 42-й минуте вышли вперед в матче АПЛ против Челси
04 января 2026, 20:27 | Обновлено 04 января 2026, 20:33
204
0
4 января в 19:30 проходит центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити и Челси играют на стадионе Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля на 42-й минуте вышли вперед в матче АПЛ против Челси.
В конце первого тайма Тиджани Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити.
ГОЛ! 1:0. Тиджани Рейндерс, 42 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 04 января 2026, 07:55 1
Завершились все четвертьфиналы
Бокс | 04 января 2026, 08:44 6
Боксер – о бое с Брюстером
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Футбол | 04.01.2026, 20:01
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 19:02 5
03.01.2026, 02:59
04.01.2026, 10:08 16
03.01.2026, 08:01 15
03.01.2026, 05:42
03.01.2026, 20:03 2
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 23:14