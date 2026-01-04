ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити

4 января в 19:30 проходит центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Челси играют на стадионе Этихад в Манчестере.

Хозяева поля на 42-й минуте вышли вперед в матче АПЛ против Челси.

В конце первого тайма Тиджани Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити.

ГОЛ! 1:0. Тиджани Рейндерс, 42 мин

Фотогалерея