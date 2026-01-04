Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити
Англия
04 января 2026, 20:27 | Обновлено 04 января 2026, 20:33
204
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити

Хозяева поля на 42-й минуте вышли вперед в матче АПЛ против Челси

04 января 2026, 20:27 | Обновлено 04 января 2026, 20:33
204
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в 19:30 проходит центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Челси играют на стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля на 42-й минуте вышли вперед в матче АПЛ против Челси.

В конце первого тайма Тиджани Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити.

ГОЛ! 1:0. Тиджани Рейндерс, 42 мин

Фотогалерея

По теме:
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси Тиджани Рейндерс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04 января 2026, 07:55 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 6
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 04.01.2026, 20:01
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем