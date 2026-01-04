ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги
4 января в 17:15 прошел матч 18-го тура Ла Лиги.
Реал обыграл Бетис (5:1) в Мадриде на домашнем стадионе Бернабеу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хет-трик форварда Гонсало Гарсии принес Реалу победу над Бетисом.
Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо. Точку в матче поставил Фран Гарсия (5:1).
Ла Лига. 18-й тур, 4 января 2026
Реал Мадрид – Бетис – 5:1
Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Рауль Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо, 66
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин
ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин
ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин
ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин
ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин
ГОЛ! 5:1. Фран Гарсия, 90+3 мин
