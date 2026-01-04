Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
Испания
04 января 2026, 19:11 | Обновлено 04 января 2026, 19:19
152
0

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

4 января в 17:15 прошел матч 18-го тура Ла Лиги.

Реал обыграл Бетис (5:1) в Мадриде на домашнем стадионе Бернабеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик форварда Гонсало Гарсии принес Реалу победу над Бетисом.

Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо. Точку в матче поставил Фран Гарсия (5:1).

Ла Лига. 18-й тур, 4 января 2026

Реал Мадрид – Бетис – 5:1

Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Рауль Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин

ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин

ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин

ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин

ГОЛ! 5:1. Фран Гарсия, 90+3 мин

По теме:
С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом
Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Реал - Бетис Кучо (Хуан Камило Эрнандес) Рауль Асенсио Гонсало Гарсия Фран Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
