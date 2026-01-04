Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 21-летним футболистом по его возвращению в Мадрид.

«Комо» после 17 туров чемпионата Италии набрало 30 очков и сенсационно расположилось на шестом месте турнирной таблицы.

В текущем сезоне Нико пас провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шесть забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» попрощается сразу с двумя звездами.