  4. Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Испания
04 января 2026, 16:08 |
Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил

Нико Пас может вернуться в Мадрид

04 января 2026, 16:08 |
Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 21-летним футболистом по его возвращению в Мадрид.

«Комо» после 17 туров чемпионата Италии набрало 30 очков и сенсационно расположилось на шестом месте турнирной таблицы.

В текущем сезоне Нико пас провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шесть забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» попрощается сразу с двумя звездами.

трансферы Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги Комо Нико Пас Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
