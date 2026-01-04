Мастера пенальти. Ррапай продолжил историческую серию Колоса в УПЛ

Албанский полузащитник «Колоса» Аринадо Ррапай реализовал пенальти в матче 12-го тура сезона УПЛ 2025/26 против «Кудривки» (3:1).

Этот пенальти стал для ковалевского клуба 11-м подряд реализованным в чемпионатах Украины.

Это клубный рекорд и одновременно заявка на попадание в топ-часть исторического рейтинга, который возглавляет «Динамо» (28 подряд реализованных пенальти).

Планку клубного рекорда подняли и футболисты «Металлиста 1925» — 7 подряд успешных пенальти.

В целом в сезоне 2025/26 в УПЛ пенальти пробивали представители 14 клубов (кроме «Вереса» и «Александрии»).

Пенальтисты «Динамо» увеличили активную клубную серию до 18 ударов и делят 4–5 места в рейтинге.

Самые длинные серии реализации пенальти игроками одного клуба в чемпионатах Украины

ВІдеоогляд матчу. Кудрівка – Колос – 1:3