Мастера пенальти. Ррапай продолжил историческую серию Колоса в УПЛ
Албанский хавбек реализовал 11-метровый в матче 12-го тура УПЛ с Кудровкой
Албанский полузащитник «Колоса» Аринадо Ррапай реализовал пенальти в матче 12-го тура сезона УПЛ 2025/26 против «Кудривки» (3:1).
Этот пенальти стал для ковалевского клуба 11-м подряд реализованным в чемпионатах Украины.
Это клубный рекорд и одновременно заявка на попадание в топ-часть исторического рейтинга, который возглавляет «Динамо» (28 подряд реализованных пенальти).
Планку клубного рекорда подняли и футболисты «Металлиста 1925» — 7 подряд успешных пенальти.
В целом в сезоне 2025/26 в УПЛ пенальти пробивали представители 14 клубов (кроме «Вереса» и «Александрии»).
Пенальтисты «Динамо» увеличили активную клубную серию до 18 ударов и делят 4–5 места в рейтинге.
Самые длинные серии реализации пенальти игроками одного клуба в чемпионатах Украины
