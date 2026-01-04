Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Мастера пенальти. Ррапай продолжил историческую серию Колоса в УПЛ

Албанский хавбек реализовал 11-метровый в матче 12-го тура УПЛ с Кудровкой

Мастера пенальти. Ррапай продолжил историческую серию Колоса в УПЛ
ФК Колос. Ариналдо Ррапай

Албанский полузащитник «Колоса» Аринадо Ррапай реализовал пенальти в матче 12-го тура сезона УПЛ 2025/26 против «Кудривки» (3:1).

Этот пенальти стал для ковалевского клуба 11-м подряд реализованным в чемпионатах Украины.

Это клубный рекорд и одновременно заявка на попадание в топ-часть исторического рейтинга, который возглавляет «Динамо» (28 подряд реализованных пенальти).

Планку клубного рекорда подняли и футболисты «Металлиста 1925» — 7 подряд успешных пенальти.

В целом в сезоне 2025/26 в УПЛ пенальти пробивали представители 14 клубов (кроме «Вереса» и «Александрии»).

Пенальтисты «Динамо» увеличили активную клубную серию до 18 ударов и делят 4–5 места в рейтинге.

Самые длинные серии реализации пенальти игроками одного клуба в чемпионатах Украины

ВІдеоогляд матчу. Кудрівка – Колос – 1:3

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Ариналдо Ррапай пенальти Кудровка Кудровка - Колос статистика
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
